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SBL／吳家駿、喬丹關鍵三分彈 璞園退台啤保晉級希望

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
璞園隊李家慷單場進帳23分。圖／中華籃球協會提供
璞園隊李家慷單場進帳23分。圖／中華籃球協會提供

SBL本周持續在高雄鳳山體育館開打，並且舉行期間限定的復古球衣日，各隊皆穿上復古球衣上陣，其中披上前身「宏國」款式球衣的桃園璞園建築隊，在與衛冕軍台啤隊之戰靠著倒數階段吳家駿與洋將喬丹（Jordan Tolbert）飆進兩顆關鍵三分球，以89：84擊敗台啤，戰績緊咬九太科技隊不放。

排名墊底的璞園，在今天賽前與九太科技僅有2場勝差，在兩隊都還有4場比賽要進行的情況下，仍有可能出現排名互換的狀況，而前4名的球隊最終將能取得季後賽門票。

在已經沒有輸球本錢的情況下，璞園今天也在後衛李家慷領軍下背水一戰，他全場投進23分，其中有8分是在第四節所拿下，不過在傷兵歸隊後狀況持續回升的台啤，第四節同樣有黃泓瀚挺身而出進帳8分，讓兩隊在比賽最後1分多鐘還保持在81：81平手。

不過倒數1分18秒，璞園吳家駿先是接獲施顏宗助攻，在底線投進突破僵局的三分球，隨後洋將喬丹也在同一個位置再命中一記冷箭，讓璞園最終以5分差距收下勝利，也讓璞園將與九太勝差縮小至1.5場。

至於排名2、3名的裕隆與台銀隊之戰兩隊一路拉鋸，比賽最後最後43秒台銀一度靠著張博勝兩罰取得1分領先，不過關鍵時刻林宜輝、李愷諺也接連取得罰球機會，且都是2罰1中，讓裕隆要回領先，倒數8秒台銀出現要命失誤後展開犯規戰術，李愷諺再一次兩罰一中，但台銀艾爾文也未能掌握最後一擊機會，讓裕隆以82：80分帶走勝利。

璞園 台啤 喬丹

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