SBL／藍心湄領軍、李玉璽開唱 齊赴高雄為九太加油

SBL上周在鳳山體育館的賽事，在高雄球迷的力挺之下，進場人數高達1萬2963人次，本周將是地主九太科技本季在高雄最後賽程，除了17、18日將有多位藝人到現場支持，九太出賽每場也都將抽出Switch、iPad等獎項，期待延續上周熱潮。

冠名高雄的九太近兩周回到主場出賽，推出許多主場活動，17日藝人藍心湄、寶媽、王少偉等人都將特別抽空到高雄觀戰，歌手、新戲「神之鄉」男主角李玉璽則是18日開場時演唱，還有中南部當紅豪記唱片歌手如謝金晶、吳俊宏、董育君，以及時代唱片歌手張文綺、郭婷筠、杜忻恬、彭正、曾瑋等，一同帶動港都加油熱潮。

由於高雄九太球星受到在地球迷熱烈歡迎，特別於4月16日晚上7點在漢神巨蛋舉辦「SBL球星見面會」，球星于煥亞、蘇奕晉、吳曉謹、林任鴻、JC戰象都會出席，近距離與球迷接觸。

為了回饋社會，高雄九太邀請「口足畫家」楊恩典全家人及六龜育幼院師生約50人，17日入場觀戰為高雄九太加油，希望讓育幼院師生能夠感受到溫暖，傳遞正能量。

為了讓SBL球賽成為歡樂派對，鳳山園區現場還有文創「蛙抵市集」，包含輕食、甜點、特色美式餐車、風格飲食三輪車及文創手作等，多達40攤位，深受年輕族群喜愛，從花藝、金工、皮革、中西美食、甜點、特調飲品應有盡有，匯聚北中南文創品牌，像是多肉植物療癒魔力的Jingle 晴耕文創、Lulu姐非常雞凍雞腳凍、每日現做的古早味李董偶貴、南霸天臻藏鮮奶酪，數十個各地優質品牌攤商都在場外為球迷提供服務。