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WSBL／最快下季開放洋將 籃協擬提說帖

中央社 / 台北14日電
WSBL預計最快下季實施洋將制度。 聯合報系資料照
WSBL預計最快下季實施洋將制度。 聯合報系資料照

第16季女子超級籃球聯賽（WSBL）今天召開領隊會議，預計最快下季實施洋將制度，為提升比賽精采度，和尋求未來歸化人選，中華民國籃球協會規劃6、7月向4隊提出「說帖」。

中華民國籃球協會秘書長李一中表示，今天召開領隊會議主要討論選秀保留名單和洋將開放2大議題，其中洋將部分，各隊代表希望籃協提供說帖，以向球團報告。

李一中指出，希望WSBL開放洋將有2大原因，包括透過洋將加入，提高比賽精彩度，以及尋覓未來歸化人選，預計6、7月提出說帖，但確定本季確定來不及實施，預計最快下季開放洋將。

至於WSBL外籍生選秀部分，李一中指出，可望依循超級籃球聯賽（SBL）模式，未來年齡已逾大專籃球聯賽（UBA）限制的外籍生，若有歸化意願，可報名選秀，並視為本土球員。

籃協先前針對外籍生參加SBL選秀訂定2大條件，包括須在UBA打滿3年，以及必須有「歸化」意願，而塞內加爾籍斑霸去年成為SBL選秀會首名獲選的外籍生。

SBL 選秀 WSBL

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