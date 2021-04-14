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WSBL／組最強陣容參加奧運資格賽 例行賽縮水至4循環

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
受到東京奧運女籃3對3資格賽將於5月26日在奧地利登場影響，WSBL本賽季例行賽將由原先的5循環縮水至4循環 聯合報系資料照
受到東京奧運女籃3對3資格賽將於5月26日在奧地利登場影響，WSBL本賽季例行賽將由原先的5循環縮水至4循環 聯合報系資料照

第16季WSBL將在20日開打，不過受到東京奧運女籃3對3資格賽將於5月26日在奧地利登場影響，本賽季例行賽也將由原先的5循環縮水至4循環，季、冠軍賽則提前至5月13、19與21日舉行，以籌組最強中華女籃前往資格賽力拚東奧門票。

WSBL新賽季今年將在板橋體育館、台北體育館和新莊體育館三個場館開打，而原訂賽季將從20日至最晚5月31日落幕，不過兩周前中華籃協收到國際籃總來函指出，東京奧運女籃3對3資格賽將在5月26日至30日在奧地利舉行，剛好與季後賽（5月29日至31日）撞期。

因此，中華籃協也在今天的球團會議上與四隊重新討論賽程，最終決定將例行賽由原本的5循環縮水至4循環，季後賽則提前至至5月13、19與21日舉行，第一戰在台北體育館開打，二、三戰則移師到新莊體育館。

籃協秘書長李一中表示，東京奧運女籃3對3資格賽將在5月26日至30日於奧地利舉行，將由20支球隊爭搶3張門票，如果該場比賽未能順利取得資格，6月4日至6日的東京奧運大學女籃3對3資格賽，也還有一次「6搶1」的機會，「能夠參加奧運資格賽對於我國女籃來說是個很難得的機會，體育署也希望我們能夠籌組最強陣容參賽，一拚奧運資格。」

目前3對3女籃教練錢薇娟也已經提繳8人培訓名單，其中包括WSBL四隊共6名以及2名旅外球員，最終將決選出4人代表參賽，而代表隊成員預計在4月底進行新冠肺炎疫苗注射，屆時到奧地利也將再進行採檢。

WSBL

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