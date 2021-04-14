CBA／台將4人闖季後賽熱鬥 陳盈駿迎生涯最佳賽季

中國CBA聯賽昨(13)日正式結束56輪例行賽賽程，共取戰績最佳的前12隊進入季後賽，台將陳盈駿所效力的廣州龍獅，與北京控股同為25勝29負，但比較得失分差後，廣州順利搶進季後賽最後一席，另外吳永盛、林韋翰及周儀翔也代表所屬球隊，在季後賽熱戰中拼鬥。

本季破繭而出的陳盈駿，成為廣州睽違2年再闖季後賽的重要關鍵，本季出賽54場全數先發，場均能貢獻13.5分、7.5助攻、4籃板及2.2抄截，而外線能力也有十足進步，三分命中率達3成9，除得分外，各項數據皆生涯最佳，表現相當全面，其中助攻及抄截皆為聯盟前10傑，而廣州首輪預計碰上聯盟第5的山東西王，陳盈駿將強碰賽季23.2分的外援哈德森(Lester Hudson)。

身為青島重要輪替的林韋翰，本季同樣繳出生涯最佳，場均7分、2.5籃板、5助攻、1.7抄截，球隊也以戰積第6搶進季後賽；本季分別來到新天地的新疆吳永盛及北京周儀翔，賽季表現不理想，在季後賽恐無上場空間；而上海劉錚、福建胡瓏貿及天津林庭謙，則是無緣季後賽之旅。