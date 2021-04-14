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PLG／傳高雄漢神百貨將成第5隊 美女領隊成最大「嬌」點
成立首年的台灣職業籃賽PLG(P League +)，開打後票房長紅，而日前聯盟執行長陳建州也透露，下賽季將會擴編球隊，並以落腳高雄為目標，如今第5隊正式曝光，據《鏡周刊》報導，母企業為高雄在地的「漢神百貨」，初步規劃取名為「海神隊」，另外也將由集團創辦人侯西峰之女侯嘉騏擔任領隊，成為最大「嬌」點。
漢神百貨創辦人侯西峰將以旗下國揚集團為代表公司，向PLG正式提出申請，有望在下賽季正式加入，成為聯盟第5隊，隊名為「海神隊」，也預計將與超商四大龍頭其一的「全家便利商店」合作冠名，以「全家海神」之名進軍PLG。
而全家海神場邊也有大「嬌」點，根據「鏡周刊」報導，將擔任球團領隊的侯嘉騏不僅外貌出眾，更是赴美取得史丹佛大學生物工程系博士學位，並曾在美國輝瑞藥廠擔任科學家，原本無意體育事業的她，在侯西峰勸說之下，近期將返台為接掌領隊做準備。
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