PLG／第5隊最快5月有譜 高雄不只1企業有意加盟

P. LEAGUE+聯盟第5、6支球隊的傳言不斷，聯盟執行長「黑人」陳建州今天表示，高雄不只1家企業在爭取，希望最快5月就會有好消息。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）首季擁有台北富邦勇士、桃園領航猿、福爾摩沙台新夢想家、新竹街口攻城獅，球季開打後話題性十足，票房也開出紅盤，吸引更多企業關注。媒體報導，國揚集團創辦人侯西峰、中信慈善基金會董事長辜仲諒有意籌組新球隊，進軍PLG聯盟。

對於媒體點名第5、6支球隊名單，陳建州並未證實是否已與聯盟接觸，僅強調「還沒有正式送件」，有興趣的企業須在4月底前將計畫書送至聯盟，並經由董事會決議通過，加盟金為新台幣1500萬元。

聯盟現階段4隊分別以台北、桃園、新竹、彰化為主場，陳建州表示，當初規劃逐年增隊，考量南台灣也需要職業隊，因此第5隊將優先考量南台灣，希望最快5月就會有好消息。

「一步一腳印，對我們來講會比較踏實。」陳建州除了希望第5隊先踩穩外，也未把話說死，他表示，若有第6隊想加入，仍會先評估其計畫書，瞭解該企業對台灣籃球短、中、長期的願景。

陳建州透露，「高雄不只1家企業在爭取，但現在不方便多說」。至於高雄最終由哪家企業出線，成為聯盟生力軍，他認為，仍須依照程序進行，「我覺得這是比較公平的競爭，不會去看它背後是多大集團或財團」。

不過，因現行聯盟規章，新球隊加入，須經由董事會「全票通過」，陳建州表示，近期會請法務人員和董事會瞭解，「如果確實會對聯盟發展造成困擾，法規可能有調整的必要」。他強調，聯盟的發展不能因這種投票機制就卡關，希望有更多體質好的球團加入。