JHBL／奪首冠又掃3座個人獎 安康成大贏家

109學年JHBL甲級決賽今天落幕，女甲級冠軍民族實中和男甲級奪冠的新北安康高中國中部都是隊史首度奪冠，獲得男甲級MVP的王翊仲還帶回助攻王，教頭馬澤閎也摘下最佳教練，成109學年大贏家。

王翊仲哥哥是HBL名校能仁家商奪冠成員王翊帆，今天也嘗到冠軍滋味，打滿全場的他笑說：「誰MVP都不重要，大家都一樣強，勝利是屬於團隊的！」

帶著兩座個人獎畢業的王翊仲，目前屬意能仁或南山高中作為下階段舞台，他強調家人都很支持並尊重自己決定，不會因哥哥是能仁校友有特別壓力。

大倫女籃雖挑戰107學年後的再一座金盃失利，頭號戰將米靖恩仍大有斬獲，一人包辦抄截后、助攻后和抄截后；獲得男甲級第7名的永吉國中，葉旭森也包辦籃板王和阻攻王。

109學年JHBL個人獎：

籃板后／王：蔡幸霏（南市永仁）／葉旭森（北市永吉）

抄截后／王：米靖恩（苗縣大倫）／莊杰閎（新北中和）

助攻后／王：米靖恩（苗縣大倫）／王翊仲（新北安康）

阻攻后／王：米靖恩（苗驗大倫）／葉旭森（北市永吉）

MVP：黃子芸（北市民族）／王翊仲（新北安康）