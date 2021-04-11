快訊

今白天高溫破30度晴暖東偶雨 將有4月颱無助旱象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

JHBL／奪首冠又掃3座個人獎 安康成大贏家

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
民族黃子芸（左）獲得女甲MVP。記者余承翰／攝影
民族黃子芸（左）獲得女甲MVP。記者余承翰／攝影

109學年JHBL甲級決賽今天落幕，女甲級冠軍民族實中和男甲級奪冠的新北安康高中國中部都是隊史首度奪冠，獲得男甲級MVP的王翊仲還帶回助攻王，教頭馬澤閎也摘下最佳教練，成109學年大贏家。

王翊仲哥哥是HBL名校能仁家商奪冠成員王翊帆，今天也嘗到冠軍滋味，打滿全場的他笑說：「誰MVP都不重要，大家都一樣強，勝利是屬於團隊的！」

帶著兩座個人獎畢業的王翊仲，目前屬意能仁或南山高中作為下階段舞台，他強調家人都很支持並尊重自己決定，不會因哥哥是能仁校友有特別壓力。

大倫女籃雖挑戰107學年後的再一座金盃失利，頭號戰將米靖恩仍大有斬獲，一人包辦抄截后、助攻后和抄截后；獲得男甲級第7名的永吉國中，葉旭森也包辦籃板王和阻攻王。

109學年JHBL個人獎：

籃板后／王：蔡幸霏（南市永仁）／葉旭森（北市永吉）

抄截后／王：米靖恩（苗縣大倫）／莊杰閎（新北中和）

助攻后／王：米靖恩（苗縣大倫）／王翊仲（新北安康）

阻攻后／王：米靖恩（苗驗大倫）／葉旭森（北市永吉）

MVP：黃子芸（北市民族）／王翊仲（新北安康）

最佳教練：許秀勉（北市民族）／馬澤閎（新北安康）

安康王翊仲帶著MVP從國中舞台畢業。記者余承翰／攝影
安康王翊仲帶著MVP從國中舞台畢業。記者余承翰／攝影

HBL JHBL 能仁家商

延伸閱讀

JHBL／頂住信義反撲 安康成軍4年登頂

JHBL／民族壓大倫奪首冠 送教練50大壽生日禮

營建署：審慎處理新北銀新未來城變更案 4月底將開會

JHBL／帶季軍畢業 大倫一哥林現惟沒遺憾

相關新聞

JHBL／連3年闖冠軍戰 民族爭氣首稱后

連續3年闖進JHBL女甲級冠軍戰，民族實中昨天終於嘗到隊史首冠滋味，帶隊第9年的教練許秀勉率子弟兵「爭氣女孩」頂住壓力，...

JHBL／頂住信義反撲 安康成軍4年登頂

成軍第3年就闖進JHBL男甲級冠軍戰的新北安康高中國中部，今年第2度叩關最終戰就登頂滋味，在先發王翊仲、胡勝閎、田育愷和...

JHBL／奪首冠又掃3座個人獎 安康成大贏家

109學年JHBL甲級決賽今天落幕，女甲級冠軍民族實中和男甲級奪冠的新北安康高中國中部都是隊史首度奪冠，獲得男甲級MVP...

JHBL／民族壓大倫奪首冠 送教練50大壽生日禮

109學年JHBL女甲級冠軍戰上演和107學年同樣的對戰戲碼，不同的是民族實中3闖冠軍戰終於嘗到登頂滋味，在當家中鋒黃子...

JHBL／帶季軍畢業 大倫一哥林現惟沒遺憾

大倫國中去年在「超級安」邱翊安領軍下奪下JHBL男甲級金盃，今年帶領球隊重任落到林現惟肩上，大倫昨天4強賽雖不敵信義國中...

JHBL／陽明矮腳虎 驚奇之旅收第4

12名球員有10人身高不到160公分，去年打下JHBL女乙冠軍的北市陽明高中國中部，109學年挑戰甲級就一路殺進4強，驚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。