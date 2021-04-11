SBL／JC戰象成傷兵 台銀逆轉純本土九太

第18季SBL本周移師高雄鳳山體育館，「地主」九太科技隊少了昨天受傷的洋將JC戰象（Jordan Caroline），前三節雖領先台銀，但第四節體力下滑遭逆轉，讓台銀以76：60帶走勝利。

九太禁區大將蘇奕晉上半場就攻下11分、7籃板，包含中場前的三分球，助隊上半場取得32：29微幅領先；第三節台銀洋將艾爾文（Zack Irvine）和謝宗融的組合強攻禁區，九太靠吳怡斌以及于煥亞單節聯手飆進5記三分彈，外圍火力支援下仍以49：48保持些微修飾。

決勝節九太體力下滑，台銀把握機會一舉反超比數，第17季狀元郎張家禾也打出下半季傷癒復出後的代表作，全場11分都集中下半場，助隊演出逆轉勝。

九太因為洋將JC戰象因傷缺席，得分火力受影響，純本土陣容以射手于煥亞18分、7助攻最佳，蘇奕晉也繳出13分、10籃板「雙10」成績」；台銀方面，洋將艾爾文攻下17分、8籃板、7助攻的全能表現，本土球員以陳侑昫13分最高，謝宗融12分、10籃板，張家禾11分。