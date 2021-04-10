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PLG／富邦勇士封關戰大勝領航猿 備戰1個月調整期

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
張宗憲貢獻19分，幫助富邦勇士在例行賽關門戰擊敗領航猿。圖／PLG提供
張宗憲貢獻19分，幫助富邦勇士在例行賽關門戰擊敗領航猿。圖／PLG提供

PLG例行賽封關戰今天在台北富邦勇士主場和平籃球館舉行，在已經無關季後賽席次與排名的情況下，身為地主的富邦勇士仍是讓林志傑、張宗憲、曾文鼎等人輪番上陣，為總冠軍賽做準備，最終富邦勇士也在全隊5人得分上雙的多點開花攻勢下，以117：101擊敗領航猿，以8連勝為賽季作結。

已經提前拿下例行賽龍頭和冠軍賽門票的富邦勇士，今天在主場進行關門戰，碰上排名第2名的領航猿，領航猿在戴維斯和雙洋將里德（Davon Reed）、傑克（Kadeem Jack）皆因傷缺陣的情況下，今天僅採用喬登（Jordan Chatman）一名洋將出賽。

兵多將廣的富邦勇士本場比賽共5人得分來到雙位數，其中以年度MVP熱門人選「台灣噴射機」張宗憲和林書緯皆攻下19分表現最佳，至於賈西亞（CharlesGarcia）、辛特力（Michael Singletary）也有14分進帳，「小跑車」賴廷恩則是拿下10分。

靠著多點開花的攻勢，富邦勇士在上半場打完就已經取得13分領先優勢，下半場年輕的內線組合曾祥鈞、石博恩也相繼加入轟炸籃框的行列，讓富邦勇士將領先差距一度擴大到20分以上，最終也以16分差距收下8連勝。

在例行賽落幕後，富邦勇士以19勝5敗排名第1名，領航猿則是10勝14敗排名第2，夢想家與攻城獅則分別以10勝14敗（對戰輸領航猿）、9勝15敗排名第3、4名。

PLG首賽季季後挑戰賽將在4月23日點燃戰火，由領航猿與夢想家上演5戰3勝賽制，總冠軍賽則是在5月7日開打，也代表提前晉級冠軍賽的富邦勇士將面臨近一個月的調整期，總教練許晉哲也預告將會透過練習賽與對內對抗賽的方式，幫助球隊維持狀態。

富邦勇士 領航猿 張宗憲 PLG

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