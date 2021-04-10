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SBL／JC戰象籃下4度補籃失手 九太憾負璞園

中央社 / 台北10日電
高雄九太科技今天在第4節最後10秒蘇奕晉的超前3分沒進，洋將JC戰象籃下4次補籃都沒能得手，也錯過扳平契機，終場76比78惜敗桃園璞園建築。 截圖自九太科技官方粉絲團
高雄九太科技今天在第4節最後10秒蘇奕晉的超前3分沒進，洋將JC戰象籃下4次補籃都沒能得手，也錯過扳平契機，終場76比78惜敗桃園璞園建築。 截圖自九太科技官方粉絲團

高雄九太科技今天在第4節最後10秒蘇奕晉的超前3分沒進，洋將JC戰象籃下4次補籃都沒能得手，也錯過扳平契機，終場76比78惜敗桃園璞園建築。

第18季SBL超級籃球聯賽今天在高雄鳳山體育館進行兩場比賽，首戰由地主九太迎戰璞園，也湧進超過4500名球迷進場觀賽，高雄市長陳其邁也應邀擔任開球嘉賓，場面熱鬧。

九太昨晚痛宰聯盟排名第2的裕隆納智捷，沒想到今天卻欲振乏力，直到第4節最後31.3秒靠著高雄子弟余純安飆進3分追平比數，也把現場氣氛拉抬到最高點。

不過回頭九太沒能守住璞園洋將喬丹（JordanTolbert），讓他成功買到犯規，而喬丹在最後20.3秒兩罰俱中，再次幫助璞園取得關鍵領先。

擁有最後一擊機會的九太，把希望賭在超前3分球，可惜蘇奕晉在弧頂出手沒進，籃下的JC戰象（JordanCaroline）連續4次補籃都沒能把球擺進籃框，最終以2分之差惜敗璞園。

贏球頭號功臣喬丹今天攻下本季單場新高的32分，另有15籃板、5助攻與4抄截，菜鳥盧峻翔則攻下本土最高的16分，老將林金榜則挹注13分，璞園今天贏球後也終止近來的2連敗。

至於九太則以洋將JC戰象的27分、13籃板與4助攻最佳，而蘇奕晉則摘下全隊次高的17分、5籃板、4助攻。

璞園 喬丹 林金榜

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