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SBL／暌違2年超籃賽重返高雄 球迷暴動樂翻
暌違2年，中華民國籃球協會主辦的SBL超級籃球聯賽第18季E行賽再次重返高雄。高雄市長陳其邁今午到場開球，熱情歡迎球迷來高觀賞陣容堅強，最具水準的賽事。今午開球賽，由「九太」對戰「璞園」，一開戰就火力十足，現場粉絲陷入瘋狂。
今午球賽開賽前，所有球員與在場粉絲也起立為台鐵太魯閣號408車次罹難人員致哀，傳達無限的哀思，隨後展開球賽。
到場開市長陳其表邁表示，SBL已兩年沒在高雄舉辦，這也是高雄鳳山體育館整建五年來首次第一次開放，很開心能再與久違的球迷見面，接續將有12賽事，陳其邁邀請球迷來熱情友善的海洋城市＿高雄共同參與，觀賞水準最高，陣容最堅強的比賽。
今午的開幕賽吸引大批球迷強勢回歸，現場熱鬧不已，除市長外，高雄市藍綠陣營熱愛藍球的議員也到場，為球隊加油打氣。
高市運發局表示，這屆賽事以「Fight Back」為核心精神，4月移師高雄鳳山體育館舉行，裕隆、台啤、台銀、璞園以及九太五支球隊齊聚高雄對戰，昨天起至18日共辦12場賽事，可望再掀起高雄籃球熱潮。
運動發展局局長侯尊堯表示，鳳山體育館105年底封館進行耐震補強整建工程，斥資2161萬元，場館煥然一新。昨晚先由九太對戰裕隆，接續賽事精彩連連。其中冠名「高雄」的九太籃球隊，由九太科技公司董事長沈會承創立，這支球隊今年將高雄設為主場，也規劃職業賽事專屬主場活動，球迷有機會抽中iPad、Switch、漢神福袋、九太福袋以及鳳山運動中心陽光尊榮年會員等多項好禮。
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