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SBL／九太主場出賽大勝裕隆 台啤米勒歸隊止4連敗 

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
SBL本周移師鳳山體育館開打。圖／中華籃球協會提供
SBL本周移師鳳山體育館開打。圖／中華籃球協會提供

在連續缺席的4場比賽球隊都吞下敗仗後，台啤隊洋將米勒（J.D. Miller）在今天與璞園隊之戰復出，並且攻下全場最高的21分、18籃板，幫助台啤以75：59擊敗近況不差的璞園，終止4連敗。

衛冕軍台啤近來在主場蔣淯安、洋將米勒因傷缺陣的情況下，苦吞本季最長的4連敗，不過在本周SBL相隔多年回歸鳳山體育館後，台啤也迎回米勒，璞園首節在老將林金榜單節進帳7分下取得19：18領先。

台啤隊洋將米勒（J.D. Miller）在今天與璞園隊之戰復出，並且攻下全場最高的21分、18籃板。 圖／中華籃球協會提供
台啤隊洋將米勒（J.D. Miller）在今天與璞園隊之戰復出，並且攻下全場最高的21分、18籃板。 圖／中華籃球協會提供

但璞園今天表現起伏相當大，在首節拿下19分後，第二節僅有6分進帳，儘管第三節在洋將喬丹（Jordan Tolbert）與邱柏璋合力拿下19分下，璞園單節又進帳26分，但四節攻勢又無預警熄火僅拿下8分。

反觀台啤本場比賽在米勒領軍下，每節都有穩定攻勢，包括李啟瑋、黃鎮、周伯勳得分都在9分以上，尤其末節李啟瑋就飆進兩顆三分球拿下8分，幫助台啤穩住領先優勢，以16分差止敗。

獲得高雄冠名的九太科技隊，今天回到主場出賽也打出精采一戰。 圖／中華籃球協會提供
獲得高雄冠名的九太科技隊，今天回到主場出賽也打出精采一戰。 圖／中華籃球協會提供

至於獲得高雄冠名的九太科技隊，今天回到主場出賽也打出精采一戰，面對上周交手吞敗的裕隆隊，九太在洋將JC戰象（Jordan Caroline）和蘇奕晉聯手發揮下，前三節打完就取得25分的大幅領先，最終也以93：65大勝裕隆，在高雄球迷面前拿下勝利。

九太今天共4人得分來到雙位數，進攻火力凶猛，其中拿下12分、4籃板、4助攻的蘇奕晉表示，這段時間隊友一直鼓勵他多出手，也很感謝球迷進場支持SBL，希望明後天的比賽也能夠繼續進場加油。

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