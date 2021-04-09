JHBL／埔里校友PLG、HBL大放異彩 教頭盼保持感恩的心

睽違6年重返JHBL八強舞台的埔里國中，在今天8強賽第三戰不敵衛冕軍大崙國中後無緣4強，不過球隊教練石偉廣也坦言，球隊在人才良莠不齊的情況下能夠打進8強以實屬難得，且今年埔里國中畢業的球員，兵包括林俊吉、田浩、徐宏瑋、劉宥儇等人在國內各層級賽事都有好的發揮，也讓他為子弟兵感到相當開心。

埔里曾在82學年度由魏永泰掛帥挺進到JHBL決賽，儘管在那之後球隊一度解散，但在101學年度又由林俊吉領軍再闖決賽，隔年則是由田浩、林梓峰、林仕軒領銜再闖8強，不過之後卻有長達6年時間無緣8強，直到今年才又再一次回到8強舞台。

在全隊僅有5名國三球員，板凳戰力也不如其他傳統強權的情況下，埔里仍在8強首場與信義之戰一度追到僅剩1分差，最終也以7分差吞敗，今天與大倫之戰也一路緊咬對手，最終才以5分差敗北。

埔里教練石偉廣表示，球隊在人才良莠不齊的情況下，還能夠站上8強舞台與其他傳統勁旅交手，在他心目中已經是第1名，「我們球員就是身體準備好了，但心態卻還沒準備好，但這一次能打8強賽對他們來說就是一次很棒的學習。」

埔里國中畢業球員今年在國內各層級舞台大放異彩，包括幫助泰山高中拿下HBL校史首冠的徐宏瑋、劉宥儇，分別拿下本學年MVP與新人王，更出了兩位職業球員林俊吉與田浩，兩人也成為繼魏永泰和石偉廣後，站上國內籃球最高殿堂的埔里國中畢業球員，也讓石偉廣坦言為子弟兵感到開心，「埔里的球員通常都很全面，後衛也必須要搶籃板，囊括所有場上的事情，所以到高中定位分明後，他們反而更輕鬆，能夠好好發揮所長。」

而日前徐宏瑋、劉宥儇也回到母校分享HBL奪冠心得，並鼓勵校內學弟妹，但他也告訴這些畢業校友，必須時常抱持感恩的心，持續回饋社會，「我就跟阿吉（林俊吉）說，你現在已經是職業球員，千萬不要忘記在有能力時要更關心那些需要幫助的人，因為你也是一路受到人家幫忙才有今天。」