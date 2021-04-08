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JHBL／布農族女孩領軍 全勝大倫闖4強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
大倫米靖恩（中）在包夾中挑戰籃框。圖／HJ Sports提供
大倫米靖恩（中）在包夾中挑戰籃框。圖／HJ Sports提供

大倫國中在109學年JHBL女甲級的全勝旅程，今天決賽第2天差點被永仁高中國中部中斷，靠著八年級徐郁婷18分、「一姊」米靖恩17分領軍，驚濤駭浪中以68：67險勝，分組2連勝到手，確定和民族國中攜手闖進4強。

永仁首節雖只拿12分，但進攻主力陳薇涵遠投近切帶隊追分，她單場轟下29分外帶11籃板，助隊從下半場一路緊咬大倫，但最後18秒、落後2分下2罰只中1，大倫最後3秒的兩罰雖也失手，但永仁也沒掌握到籃板，讓大倫以1分驚險保住不敗之身。

去年打下第3名的永仁，昨天58：81敗給民族，今天又以1分差飲恨，和宜縣復興國中都無緣4強，教頭時超傑嘆：「輸給自己，上次沒進4強（103學年）是因為傷兵，今年實力不錯，是自己沒打好，細節處理不夠好。」

大倫是前年冠軍，去年無緣挑戰衛冕失利，以第5名結束賽季，今年在只有3名九年級球員下還未嘗敗績，教頭劉文君笑說並非預期，「今年應該最難打，九年級的少。」不過除了提前包辦助攻后和抄截后的米靖恩，今天領到5犯的旮幼亞馥和徐郁婷都有發揮，率隊先完成4強的階段性目標。

布農族的米靖恩來自南投縣信義鄉地利國小，雖患有先天性貧血，但對籃球的熱愛讓她願意離鄉背井到苗栗追夢；177公分的她透露，喜歡PLG攻城獅隊後衛高國豪的球風，最後的JHBL球季盼率隊重返后座。

JHBL 永仁高中 高國豪

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