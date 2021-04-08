快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

SBL／九太科技迎高雄主場 藝人進場打氣、抽大獎

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
九太科技將在本周回到主場高雄作戰，並準備豐富好禮提供球迷抽獎。圖／九太科技提供
九太科技將在本周回到主場高雄作戰，並準備豐富好禮提供球迷抽獎。圖／九太科技提供

SBL本周將移師鳳山體育館開打，也是自2018年季後賽後再一次回到高雄比賽，身為地主的九太科技也將準備盛大活動迎接主場賽事，包括邀請《女力報到》、《少女八家將》演員都將進場助威，球團也準備精心大禮提供球迷抽獎。

獲得高雄冠名的九太回到主場出賽，特別邀請市長陳其邁、中華民國籃球協會理事長謝典林於10日下午2點舉行開球儀式，而包括TVBS《女力報到》藝人們羅平、王建復、林芷芸、王上菲、楊雅筑、梁瀚名、顏以娜、游小白、林曜晟、伊彥凱等，也將在10日下午2點南下為九太助威。

《少女八家將》製作人黎竹平號召演員林韋君、龍劭華、陳瓊美、王丁筑、張勛傑、吳東諺、楊子儀、黎大業、王霆晏、林宜禾、許鈞鈞、孫綻、湯依宸、林映彤、歐昱彤及工作人員等40人，也都會在現場觀眾席手拿啦啦棒，一同為九太吶喊加油。

這次高雄賽事SBL girls也將在10、11、17、18日九太出賽日表演，而且特別為高雄九太科技隊的「隊歌」、亞洲天王任賢齊創作歌曲《一起衝》編排舞蹈，並以九太象之名命名為「戰象舞」，屆時將首度在高雄鄉親前秀出不一樣的動感。

九太球團這次也特別花費重金精心佈置主場氛圍，號召球迷們入場為高雄球隊加油，九太出賽的場次，9、10、11日將抽獎贈送電玩主機Switch乙台、iPad乙台、鳳山運動中心陽光尊榮年會員乙名（價值12000元），還有牛年套幣、精美電子錶、漢來福袋、九太福袋、九太戰象束口背袋、水壺包+運動毛巾+口罩+鄧麗君郵票、按摩棒、金虎爺筆記本、金虎爺冷水壺等多種獎品送給球迷，期待高雄球迷熱情到場吶喊。

每日還有限量點心雞排或是珍奶300份，將於九太賽事開打前40分鐘於鳳山體育館大門口，由九太科技隊工作人員協助發放，數量有限發完為止。籃協也推出「高雄市民享有200元門票買一送一優惠」，只要出示身分證證明是高雄市民，就能夠享有門票買一送一的優惠。

SBL

延伸閱讀

高雄市府舉辦中大型徵才活動 8萬月薪等你來挑戰

高雄鹹酥雞嘉年華24日登場 鹹酥雞美少女率先帶路品嘗

高雄春藝親子節目《寶島搜神記》 譜寫各路神明主題曲

中華電信5G AIoT大聯盟 今正式進駐高雄亞灣區

相關新聞

JHBL／布農族女孩領軍 全勝大倫闖4強

大倫國中在109學年JHBL女甲級的全勝旅程，今天決賽第2天差點被永仁高中國中部中斷，靠著八年級徐郁婷18分、「一姊」米...

SBL／九太科技迎高雄主場 藝人進場打氣、抽大獎

SBL本周將移師鳳山體育館開打，也是自2018年季後賽後再一次回到高雄比賽，身為地主的九太科技也將準備盛大活動迎接主場賽...

國際籃球學院IBA 提供全英文籃球教學環境

隨著國內全英文環境學習盛行，結合籃球運動並採全英文教學的IBA(International Basketball Academy)在台設立，提供學童全新學習籃球環境，有別於教室裡的環境，藉由最專業籃球

場邊人語／NCAA看點滿盈 共創雙贏

名列NCAA本屆大賽西區第1種子的岡薩加大學男籃隊，5日晚間在印地安納亞波里斯竟然以70：86輸給南區域第1種子貝勒大學。

SBL／台銀謝宗融獲單周最佳球員 盼好表現帶來正能量

繼上周由洋將艾爾文（Zak Irvin）拿下單周最佳球員獎後，台銀魔獸謝宗融今天也接續在隊友之後獲獎，他靠著上周場均16...

NCAA／破對手不敗金身 貝勒大學奪首冠

以整季不敗的完美戰績挺進NCAA錦標賽最終戰，岡薩加大學只差一勝就可以成為史上第8支全勝封王的隊伍，但特別紀錄功敗垂成，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。