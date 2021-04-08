SBL／九太科技迎高雄主場 藝人進場打氣、抽大獎

SBL本周將移師鳳山體育館開打，也是自2018年季後賽後再一次回到高雄比賽，身為地主的九太科技也將準備盛大活動迎接主場賽事，包括邀請《女力報到》、《少女八家將》演員都將進場助威，球團也準備精心大禮提供球迷抽獎。

獲得高雄冠名的九太回到主場出賽，特別邀請市長陳其邁、中華民國籃球協會理事長謝典林於10日下午2點舉行開球儀式，而包括TVBS《女力報到》藝人們羅平、王建復、林芷芸、王上菲、楊雅筑、梁瀚名、顏以娜、游小白、林曜晟、伊彥凱等，也將在10日下午2點南下為九太助威。

《少女八家將》製作人黎竹平號召演員林韋君、龍劭華、陳瓊美、王丁筑、張勛傑、吳東諺、楊子儀、黎大業、王霆晏、林宜禾、許鈞鈞、孫綻、湯依宸、林映彤、歐昱彤及工作人員等40人，也都會在現場觀眾席手拿啦啦棒，一同為九太吶喊加油。

這次高雄賽事SBL girls也將在10、11、17、18日九太出賽日表演，而且特別為高雄九太科技隊的「隊歌」、亞洲天王任賢齊創作歌曲《一起衝》編排舞蹈，並以九太象之名命名為「戰象舞」，屆時將首度在高雄鄉親前秀出不一樣的動感。

九太球團這次也特別花費重金精心佈置主場氛圍，號召球迷們入場為高雄球隊加油，九太出賽的場次，9、10、11日將抽獎贈送電玩主機Switch乙台、iPad乙台、鳳山運動中心陽光尊榮年會員乙名（價值12000元），還有牛年套幣、精美電子錶、漢來福袋、九太福袋、九太戰象束口背袋、水壺包+運動毛巾+口罩+鄧麗君郵票、按摩棒、金虎爺筆記本、金虎爺冷水壺等多種獎品送給球迷，期待高雄球迷熱情到場吶喊。

每日還有限量點心雞排或是珍奶300份，將於九太賽事開打前40分鐘於鳳山體育館大門口，由九太科技隊工作人員協助發放，數量有限發完為止。籃協也推出「高雄市民享有200元門票買一送一優惠」，只要出示身分證證明是高雄市民，就能夠享有門票買一送一的優惠。