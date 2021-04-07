國際籃球學院IBA，提供全英文籃球教學環境。

隨著國內全英文環境學習盛行，結合籃球運動並採全英文教學的IBA(International Basketball Academy)在台設立，提供學童全新學習籃球環境，有別於教室裡的環境，藉由最專業籃球的訓練加上相關的英文教材，給學員更有樂趣的英文學習經驗。

IBA(International Basketball Academy)創立之目的是想創造一個家庭式的環境，共同促進學習和體育運動的發展，以幫助塑造當今年輕人的未來。並且改進舊的培訓模式以提供世界一流的教育。創始人希望灌輸體育精神，尊重他人的行為舉止，帶來獨特的計劃和技術，以便學生可以更有效地學習，最重要的是要掌握職業籃球運動員的紀律和正確對待比賽方式的觀點，來進行遊戲和訓練。

上個月IBA特別舉辦一場籃球賽，比賽的目的是為了回饋給社會以及幫助台灣青少年籃球的發展，他們與贊助商一起捐贈了3萬元台幣當作獎金，加上其他獎品給球員們。

「相信這些獎金以及獎品會幫助到台灣籃球的發展的 也希望未來會有更多贊助商願意加入我們一起幫助台灣青少年籃球的發展。」