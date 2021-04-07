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SBL／台銀謝宗融獲單周最佳球員 盼好表現帶來正能量

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台銀謝宗融（中）本季第二度獲選單周最佳球員。圖／中華籃協提供
台銀謝宗融（中）本季第二度獲選單周最佳球員。圖／中華籃協提供

繼上周由洋將艾爾文（Zak Irvin）拿下單周最佳球員獎後，台銀魔獸謝宗融今天也接續在隊友之後獲獎，他靠著上周場均16.3分、8.8籃板、1抄截、0.8阻攻的亮眼數據，不僅帶領台銀收下2勝，本季也第二度獲選單周最佳球員。

本賽季表現大幅進步的謝宗融，下半季開打後個人狀態也持續回升，在上周四場比賽中有兩戰得分突破20分大關，也有兩場比賽籃板數來到雙位數，幫助台銀單周拉出2勝2敗戰績，其中包括擊敗近況不佳的衛冕軍台啤以及狀況火熱的璞園，以13勝20敗的成績續坐戰績榜第3名。

對於獲選為第13周最佳球員，謝宗融說：「謝謝教練團跟所有隊友的信任，在最後爭取季後賽席次的階段，讓我可以在球場上盡情發揮，接下來的比賽我和隊友們也將全力以赴，為台銀爭取最好的成績。」他更期許自己能用最好的表現，為所有在太魯閣號事件受傷的家庭，帶來一些正面的能量。

台銀教練陳國維也對謝宗融的表現給予相當高度的肯定，「宗融這一季在攻守兩方都很有企圖心，現在全隊目標一致，大家盡全力打每一場比賽，完成第一階段性目標進季後賽，也很開心上周宗融和所有隊友打出團隊贏得勝利，並期許大家未來能持續成長，再創佳績。」

謝宗融 台銀

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