NCAA／貝勒大奪冠慶祝場面超驚人 憂心人士：這些人在找死

美國NCAA男籃「三月籃球瘋」於今天畫下句點,由於為了防疫,在印地安納州印地安納拿波里斯市「泡泡」進行的決賽,最終由貝勒大學以86:70擊敗強敵岡薩加大學,寫下校史首度捧冠。

不過,遠在貝勒大學家鄉德州瓦科市的麥克拉恩體育場,完全不管防疫問題,現場上千名在觀看大螢幕比賽轉播的貝勒大學支持者,見到球隊封王後,從觀眾席湧至場中相互慶祝,場面之盛大令人吃驚,校方特別將這個畫面上傳到推特上,然而這個畫面卻令不少人卻搖頭,擔心新冠肺炎疫情傳播接踵而來,有人甚至稱,「只是提醒一下,這些人是在找死。」

疫情流行期間,美國對運動場館進場人數都有嚴格管制,唯獨德州反其道而行,包括大聯盟遊騎兵主場開放百分百觀眾進場,因此這個慶祝場面在德州並不意外。只是,即使疫苗開打,但看到這個慶祝場面,還是令不少人擔憂,疫情因此傳播。

然而,也有德州網友嘲笑這些憂心者說,「我的學生也在慶祝人群之中,他是上千名在瓦科市接種疫苗的人之一。只能說很抱歉,你所在的州還沒跟上腳步吧。」

Live from McLane -- the exact moment @BaylorMBB became



NATIONAL. 🐻 CHAMPIONS. 🏆



(video via @jeremymann14)



pic.twitter.com/2J4RoqzQrS