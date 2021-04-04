SBL／裕隆頂住末節追分壓力 71:66擊敗九太拉出5連勝

超級籃球聯賽(SBL)今天進行本季在桃園體育館最後一天賽程，裕隆納智捷首戰九太科技，兩軍形成激戰，純本土應戰的裕隆雖領先到第四節，但最後17秒一度被九太追至只有一分差，所幸最後裕隆頂住對手追分壓力，終場仍以71：66獲勝，拉出5連勝，23勝10負仍排名第二。裕隆林宜輝攻下全隊最高13分，斑霸12分13籃板，九太仍靠洋將JC戰象22分13籃板表現最佳。

SBL於9日起將移師高雄鳳山體育館進行比賽。