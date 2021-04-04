聽新聞
test
0:00 / 0:00
SBL／裕隆頂住末節追分壓力 71:66擊敗九太拉出5連勝
超級籃球聯賽(SBL)今天進行本季在桃園體育館最後一天賽程，裕隆納智捷首戰九太科技，兩軍形成激戰，純本土應戰的裕隆雖領先到第四節，但最後17秒一度被九太追至只有一分差，所幸最後裕隆頂住對手追分壓力，終場仍以71：66獲勝，拉出5連勝，23勝10負仍排名第二。裕隆林宜輝攻下全隊最高13分，斑霸12分13籃板，九太仍靠洋將JC戰象22分13籃板表現最佳。
SBL於9日起將移師高雄鳳山體育館進行比賽。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言