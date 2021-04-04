PLG／田壘退休戰拿8分 夢想家遭攻城獅逆轉

福爾摩沙台新夢想家隊看板球星「少俠」田壘今天迎接球員生涯最終戰，先發出賽的他第一次出手就是三分球命中，上半場拿7分已追平本季最高，第四節最後1分06秒再上場，美中不足是夢想家以100：108敗給無緣季後賽的新竹街口攻城獅隊。

37歲的田壘因踝傷影響，上月突然宣布本季後就高掛球鞋，今天夢想家例行賽最終戰剛好在彰化主場舉行，球團也為田壘設計為期2天的相關活動，彰化體育館湧進滿場球迷，包括「野獸」林志傑、「大房東」曾文鼎等都成座上賓。

先發出場的田壘，第一次出手就是三分線破網；第二節田壘連投帶罰再獲得4分，上半場總計出賽13分37秒，7分進帳，已經追平本季個人最高，另有4籃板。

不過首節以34：18領先的夢想家，半場打完領先縮小到47：56，第三節攻城獅又單節轟下35分，反以82：77超前；夢想家第四節靠楊盛硯個人連拿5分追平，但攻城獅喊出暫停後止血，獲得3月MVP的攻城獅洋將洋將塔壁再肆虐禁區，率隊再取得領先。

第三節都坐板凳的田壘，最後1分06秒再度上陣，他最後19.3秒外線出手遭容毅燊犯規，不過他3罰僅中1，之後在眾人歡呼聲英雄式下場。