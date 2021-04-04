PLG／少俠田壘背後的力量 妻：知道他做很多努力

台灣籃壇黃金世代的指標球星「少俠」田壘上月宣布PLG第一季後退役，今天所屬的福爾摩沙台新夢想家隊主場最終戰，也是例行賽最後一戰成他告別戰，雙親和妻子鄭恆崴（Teresa）也帶一雙兒女親臨現場，和心目中的英雄一起走完球員生涯最後一刻。

談到丈夫的決定，Teresa坦言「有點沒準備好」，她說：「季前他做了很多努力，希望能有好表現，但打兩場後，真的沒辦法，他還去看骨科，連走路都有困難。」她不諱言，隨著年紀漸長，彼此都明白遲早有天要面臨退役時刻，雖沒想到是此刻，但受限身體狀況，「是時候了。」

「這幾年，他每周都在看醫生、打針，看了也很難過，我知道他做很多努力，想多留在場上。」親眼見證丈夫與傷病對抗，Teresa除了不捨，還有許多驕傲承認，「我是第三季（SBL）認識他，他只要身體可以，國際賽幾乎無役不與，這都是他累積下來的。」

她也提到，丈夫就算退役，還是會想從事和籃球相關的事業，「沒籃球，他也不會有有這麼燦爛的舞台。」

田壘的好人緣也讓今天場邊星光熠熠，除了三民家商恩師謝玉娟，「台灣飛人」陳信安及富邦勇士隊教頭許晉哲和曾文鼎、林志傑、陳世念和達欣隊老戰友范耿祥、岳瀛立和陳子威等都到場，田壘每次出手眾人還會一起起立，聲勢驚人。