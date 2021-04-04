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PLG／一三七齊聚送田壘 吳松蔚預約偶像球衣

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
吳松蔚和隊友都穿上田壘紀念上衣熱身。記者曾思儒／攝影
吳松蔚和隊友都穿上田壘紀念上衣熱身。記者曾思儒／攝影

福爾摩沙台新夢想家隊看板球星「少俠」田壘今天將在彰化體育館和球迷告別，包括三民家商教練謝玉娟、達欣隊時期老戰友陳子威、岳瀛立、范耿祥等都到場，富邦勇士隊教頭許晉哲也和「野獸」林志傑親臨彰化體育館，一同見證「少俠」最終戰。

田壘在高中時期嶄露頭角，夢想家射手吳松蔚就是三民「直系」學弟，年紀剛好小10歲的吳松蔚透露，還沒進入三民前，他就在雲林看過田壘打全運會，「那時我還去和他要簽名，是我第一個要過的球員簽名，沒想到後來進三民，他變高中大學長，又在夢想家同隊，真的想像不到！」

吳松蔚大笑說，後來有和田壘提起久遠前的「追星」插曲，換來學長的傻眼表情，十分有趣，「我也和壘哥要他今天的球衣，他答應要給我。」

2017年加入夢想家的也提到，田壘完全沒球星架子，常會主動關心球員，自己也滿常去請教學長問題，「像今年我滿低潮，壘哥還主動找我去吃飯，鼓勵我打出來。」學長一對一的開導收到成效，吳松蔚上周作客勇士主場，三分球9投6中轟下本季新高18分，今天夢想家主場最終戰也希望延續好手感，和學長一起打完漂亮的最後一戰。

田壘 夢想家 富邦勇士

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