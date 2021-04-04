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NCAA／男籃貝勒大學睽違73年再度晉級決賽

中央社 / 印第安納波利斯3日綜合外電報導
貝勒大學在主將巴特勒（Jared Butler）帶領下，以78比59大勝休士頓大學，自1948年以來首度晉級總決賽。 美聯社
貝勒大學在主將巴特勒（Jared Butler）帶領下，以78比59大勝休士頓大學，自1948年以來首度晉級總決賽。 美聯社

全美大學體育聯盟（NCAA）今天舉行男籃4強賽，貝勒大學在主將巴特勒（Jared Butler）帶領下，以78比59大勝休士頓大學，自1948年以來首度晉級總決賽。

貝勒大學（Baylor University）陣中共有5名球員得分達兩位數，全場投進11記三分球。巴特勒整場有17分、5籃板、4助攻、2抄截表現；密契爾（DavionMitchell）砍下12分、11助攻。

貝勒大學上半場打出一波18比3攻勢，中場以45比20領先休士頓大學（University of Houston）25分，之後在下半場一路領先到底。

另一方面，休士頓大學則投籃手感冰冷，陣中以塞瑟（Marcus Sasser）20分、4籃板表現最佳，他在上半場便拿下17分，三分球7投5中。

休士頓大學得分主力葛林姆斯（Quentin Grimes）拿下13分、2抄截，但他上半場得分掛零，前5次出手全數落空。

休士頓大學是自1984年以來首度殺進NCAA男籃4強賽，本季一路過關斬將擊敗第15、第10、第11及第12種子球隊，但最終冠軍夢碎。（譯者：陳正健/核稿：蔡佳敏）110404

巴特勒 NCAA

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