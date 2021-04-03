SBL／裕隆第4節甩尾 險勝台銀拉4連勝

裕隆納智捷今天在第4 節拉出一波18比10攻勢，加上最後17.9秒內李愷諺與盧冠良聯手4罰中2，最終以64比60後來居上擊敗台灣銀行，也將連勝數字推進至4場。

第18季SBL超級籃球聯賽今天在桃園巨蛋進行2場比賽，稍早高雄九太科技靠著洋將JC戰象（JordanCaroline）單場猛轟40分帶領下，以91比65大勝台灣啤酒，晚場裕隆則克服3節打完4分落後，在決勝第4節完成逆轉。

台銀下半季戰績止跌反升，不含今天比賽在內過去11場出賽，他們拿下7勝4負，排名也超越九太來到聯盟第3，主因就在於洋將艾爾文（Zak Irvin）傷癒歸隊。

今天艾爾文攻下全場最高的26分、10籃板，且他光在第3節就灌進16分，也是台銀得以超前的關鍵人物，可惜決勝節沒能守住對手火力，加上關鍵時刻出手總是差了一點，最終以4分之差吞敗。

裕隆今天以班霸的18分、10籃板最佳，盧冠良12分居次，不過他光在第4節一人就包辦9分，且累計4投3中，包括三分球3投中2，是球隊得以超前的頭號功臣。

盧冠良賽後表示，他們是依照戰術執行創造出空檔，而他則是都有把握住機會。

至於第4節成功將台銀火力壓制在10分，盧冠良透露，對方進攻主要都是由洋將艾爾文來發動，當他負責對位時，「就是盡量不要讓他切入，因為他切入後的破壞力比較強，就讓他在3分線外進攻」。