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SBL／JC戰象狂飆40分 九太賞台啤4連敗

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
九太隊JC戰象（左）攻下40分賞給台啤4連敗。圖／中華籃球協會提供
九太隊JC戰象（左）攻下40分賞給台啤4連敗。圖／中華籃球協會提供

苦吞3連敗的衛冕軍台啤隊，在今天出戰近況同樣不佳的九太科技隊，不過九太在洋將JC戰象（Jordan Caroline）單場猛轟40分、抓下22籃板領軍下，以91：65賞給台啤4連敗，九太則是終止4連敗。

一度拉出開季20連勝的台啤，近來在多名主力因傷缺陣，包括主控蔣淯安、洋將米勒（J.D. Miller）都受到傷病纏身的情況下，陷入連敗低潮，在今天碰上近期同樣處在連敗的九太，台啤進攻火力再度受到考驗。

九太洋將JC戰象今天首節就火力全開，單節進帳16分外帶9籃板，一人得分就等於台啤全隊，助九太取得25：16領先，而九太今天不僅JC戰象手感發燙，大前鋒蘇奕晉也在第三節加入得分行列，單節拿下12分，幫助九太在第三節一度取得20分的領先優勢，最終九太也以26分差距終止4連敗，並讓台啤吞下4連敗。

而本場比賽後，九太也以11勝21敗緊追排名第3的台銀不放，兩隊目前仍僅有1.5場勝差，至於台啤在吞下本季第5敗後，目前則與裕隆僅剩下5.5場勝差，裕隆仍有機會在賽季結束前登上龍頭寶座。

台啤 蔣淯安 米勒

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