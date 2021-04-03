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PLG／杰倫禁賽夢想家登錄單洋將 賽前為太魯閣事故默哀

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

台新夢想家隊今天在主場迎戰仍在為季後賽進行卡位戰的桃園領航猿隊，受到洋將杰倫（Jerran Young）遭到聯盟禁賽影響，夢想家本場比賽僅能登錄一名洋將，並決定由希克斯（Stephan Hicks）迎戰領航猿雙洋將，而在本場比賽開打前兩隊也為昨天發生的太魯閣意外事件進行默哀。

已經晉級季後挑戰賽的夢想家，本周在主場為將在季後退休的前鋒田壘舉行「少俠傳奇最終章」主題活動，而今天賽前更是先舉行田壘大旗揭旗儀式，明天的引退賽更將會邀請他的家人、教練和老戰友到場參與。

而在今天出戰領航猿的比賽中，夢想家也受到洋將杰倫日前捲入鬥毆事件遭到禁賽影響，依照聯盟規定只能登錄單洋將，而同樣受到洋將登錄限制的也包括明天將來到彰化作客的攻城獅隊，球隊總經理高景炎就表示，聯盟已在日前告知由於大勝（Branden Dawson）將執行禁賽，明天與夢想家之戰也將只會登錄塔壁（Hasheem Thabeet）一名洋將。

在例行賽龍頭富邦勇士隊提前晉級冠軍賽後，夢想家目前也已取得首張季後挑戰賽門票，至於第二張門票則將由領航猿與攻城獅爭奪，其中包括今天在內還有三場比賽的領航猿，只要能拿下一場勝利，或是攻城獅在明天與夢想家之戰輸球，就將由領航猿搭上季後賽末班車。

夢想家 領航猿 攻城獅

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