田壘退役／黃金世代邁入尾聲 新生代林庭謙扛大旗

一個世代的崛起，往往也代表前一個世代的落幕，如今「黃金世代」招牌之一的田壘即將退休，象徵的也是台灣籃壇即將邁入下一個紀元，新生代旅外球星林庭謙可望扛起這面大旗。

「少俠」田壘、「野獸」林志傑、曾文鼎、吳岱豪與楊敬敏等人，是台灣籃壇黃金世代班底，他們承接了「籃球博士」鄭志龍與朱志清等上一代的棒子，替台灣籃壇開創新的高度。

90年代西亞勢力崛起，亞洲籃球板塊也開始遷移，從2001年開始，亞洲男籃錦標賽的4強多半由西亞與東亞球隊瓜分。

黃金世代崛起卻正巧碰上西亞雄鷹準備振翅高飛的階段，強大外患成了最大阻力，2013年台灣首度歸化「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis），加上處於成熟期的黃金世代總算得以收割，除成功擊敗中國，也是相隔14年後中華隊再次踏進亞錦賽4強窄門。

目前「黃金世代」中都已逾36歲，而田壘今年6月就滿38歲，日前球團宣布他本季打完將高掛球鞋退休，也象徵著黃金世代逐漸走向尾聲，就連林志傑也直言，看著田壘即將退役的身影感到不捨，也明白未來有一天，他也將走下這個舞台。

曾執掌過中華隊兵符，並率領黃金一代打出近20年來最佳戰績的許晉哲就說，黃金世代之所以可貴，「是台灣在短短的3、4年內，出產了一大批優秀球員。」

對於台灣籃壇的下個新世代，許晉哲看好目前效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）天津榮鋼的21歲小將林庭謙，他並點名包括旅美小將唐維傑、馬建豪，甚至今年率領政治大學奪得隊史大專籃球聯賽（UBA）首冠的大一控衛游艾喆，都是極具潛力的年輕球員。

政大總教練陳子威也認為，目前新生代球員當中，游艾喆的確是可造之材，但他也認為輔仁大學長人喬楚瑜值得培養，「他有高度、有膽識，最重要的是他還可以策應和投籃，如果好好栽培，未來或許會成為台灣最優質的長人。」