田壘退役／太全方位守不住 許晉哲只好叫球員找他聊天

全盛時期的田壘在球場上儼然就是對手惡夢，生涯坐擁SBL5座冠軍金盃的總教練許晉哲就承認，根本守不住顛峰時期的田壘，因此他只能被迫出奇招，叫球員場上和田壘聊天。

許晉哲在執教超級籃球聯賽（SBL）璞園建築時，曾率隊締造聯盟史上首次4連霸，更曾在總冠軍系列賽1比3落後下，奇蹟似演出大逆轉封王，生涯坐擁5冠的他，卻承認一旦面對田壘，任何的防守陣型都沒用，「就是守不住。」

為了將田壘殺傷力降至最低，許晉哲突發奇想，就叫球員黏在田壘身邊，整場比賽和他話家常，「我們不是說垃圾話，就是場上一直和他打屁、聊天，問他比賽結束要不要去唱歌，最近有什麼好吃的，只要讓他打得毛躁就成功了。」

SBL執教生涯雖坐擁5冠，也是近年來最成功的中華隊總教練，但許晉哲有個小遺憾，就是除了國家隊以外，任何聯賽都沒能和田壘一起聯手。

許晉哲的執教生涯從高中籃球聯賽（HBL）的再興高中發跡，田壘早在國中時，許晉哲就相中田壘的未來性與發展性，也積極邀請他加入再興，可惜沒能如願。

2016年人在中國男子籃球職業聯賽（CBA）山西汾酒執教的許晉哲，再次聯絡了田壘，希望將這名台灣傳奇球星納入麾下，可惜當時效力天津榮鋼的田壘，因個人考量再次婉拒這項提議。

雖然沒有在職業聯盟共事，但在國家隊中，田壘仍帶給許晉哲許多美好回憶，尤其是2012年亞洲盃男籃賽。

當年首次執掌中華隊兵符的許晉哲，在B組小組賽最後一場面對卡達，第4節最後1.4秒兩隊73比73打平，最後一擊「野獸」林志傑從邊線高吊籃下，擺脫防守者的田壘雙腳起跳完成空中接力灌籃，幫助球隊以2分之差氣走對手。

談起那個Play，許晉哲的記憶依舊鮮明，他表示，那時發球的林志傑有兩個選擇，除了田壘外，還有在三分線外的呂政儒，「那球溪湖（陳世杰）擋得很好，志傑幾乎沒有任何猶豫，就把球送到籃框附近。」

許晉哲也說，這是他執教中華隊以來，印象最深刻的一個Play，也是他初次執掌中華隊兵符，田壘送給他的一份大禮。

對於本季即將榮退的田壘，許晉哲也獻上祝福，不過他笑說：「雖然田壘不想當教練，但我很希望他能把他的技術傳承給籃壇下一代，因為台灣很難再找得到像他這樣身手全方位的長人。」