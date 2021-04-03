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田壘退役／台灣全能前鋒代名詞 當年轉型卻飽受批評

中央社 / 中央社
長人就該在禁區裡討生活，是過去台灣籃壇根深蒂固的思維，203公分高的田壘卻顛覆了這種刻板印象，轉型成功成為台灣全能前鋒代言人。 聯合報系資料照
長人就該在禁區裡討生活，是過去台灣籃壇根深蒂固的思維，203公分高的田壘卻顛覆了這種刻板印象，轉型成功成為台灣全能前鋒代言人。 聯合報系資料照

長人就該在禁區裡討生活，是過去台灣籃壇根深蒂固的思維，203公分高的田壘卻顛覆了這種刻板印象，當年幫助田壘轉型的幕後功臣，也承認當年的大膽嘗試，讓他飽受批評與壓力。

田壘自高中畢業後就加入達欣工程男籃，當時的總教練，也是現任高雄九太科技主帥劉嘉發就回憶，看到田壘的第一印象：「他不像是傳統長人，能跑動、能跳躍，投籃手感也不錯。」

國中、高中時期，田壘主要任務是在禁區討生活，但進入達欣後，劉嘉發卻主動幫田壘「轉型」，讓他從中鋒拉到鋒線，攻擊不再侷限中距離與籃下單打，從切入到三分線外出手全解禁。

談起過去往事，劉嘉發苦笑說：「很多人不理解也不諒解，認為田壘200多公分為什麼不打籃下，我承受很大的質疑與壓力，但我從來沒有後悔這個決定。」

談起昔日恩師，田壘說：「我是真的很感謝寶哥（劉嘉發），是他讓我的籃球路變得更寬廣，如果當時我只是一味打內線，或許就沒現在的我。」

劉嘉發透露，他執教生涯至今，田壘與蘇翊傑是他認為天賦最棒的兩名子弟兵，「但田壘不只有天賦，還有條件，我教他的東西不但吸收很快，而且不太需要重複提醒，他就能做得出來。」

其實當時外界的批評聲浪，田壘也心知肚明，他透露當年之所以會極速成長，就是把這些質疑當動力，因為他希望能用表現來替教練解釋：「寶哥的選擇並沒有錯。」

顛峰時期的田壘不僅是中華男籃最佳前鋒之一，也曾拿過SBL總冠軍、年度MVP等殊榮，甚至是台灣籃壇全能前鋒的代名詞。

近年田壘飽受傷勢所苦，也宣布本季將在台灣職籃聯盟P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家退休，劉嘉發感嘆說：「很可惜田壘最顛峰的時候，台灣的職業籃球聯盟還沒有成立。」

個性灑脫的田壘則說，其實在籃球路上他得到的夠多了，他開玩笑說：「真要說有遺憾，就是我沒拿過總冠軍賽MVP吧。」

田壘 達欣 蘇翊傑

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