田壘退役／傳奇生涯謝幕 邁向人生下半場

18歲那年還略嫌青澀的田壘，生平第一次披上國家隊戰袍，20年過去，這次他將褪下球衣和球鞋，從籃球場上的舞台轉身謝幕，邁向人生的「下半場」。

從七賢國中出道，在三民家商打響名號，讓田壘映入球迷眼簾的，應是2001年大阪東亞運，那年剛滿18歲的他，破格徵召入選中華隊，當時隊友還包括陳信安、曾文鼎、吳岱豪等「黃金世代」成員，也是台灣籃球騰飛的起點。

當時中華男籃正值換血，陣中不乏未滿20歲的小將，以及不少首次入選國家隊的菜鳥，在外界不看好的情況下，這批小將卻揚眉吐氣帶回了銀牌。

2年後超級籃球聯賽（SBL）成立，年僅20歲的田壘迅速接棒成為達欣工程男籃王牌，而他與「野獸」林志傑的「俠獸對決」更是聯盟招牌大戲，並將SBL聲勢推向最高峰。

事實上，田壘也是繼「台灣飛人」陳信安後，第2個赴美挑戰美國職籃（NBA）的台灣球員，可惜最後沒能開創歷史，回憶起這段往事，他率性地說：「或許我去的時間太晚、或時間不對，如果高中就去，結局可能不一樣。」

國家隊是田壘邁向顛峰的起點，卻也是讓他重傷殞落的轉折點，2014年備戰仁川亞運時，他在集訓期間左踝嚴重扭傷，短短僅休1個多月就帶傷上陣，亞運結束後他又立即前往中國男子籃球職業聯賽（CBA）新球隊報到，傷勢遲遲未癒造成骨刺增生，連帶膝蓋也跟著出狀況。

事實上，田壘原本沒打算今年退休，他透露：「今年備戰賽季期間，我全跟著球隊走，狀況也不錯，沒想到只打了一場比賽膝蓋就積水，忍著再打兩場，腳踝又爆了。」

田壘苦笑表示，當時腳踝痛到連走路都有困難，而他在季前充分準備，卻「真心換絕情」，他承認有失望、有怨懟，經過時間沉澱，才總算釋懷並想通：「我該退休了。」

對於未來規劃，田壘笑說，執教從不在他的藍圖裡，而且原因超酷，「那不是我的style。」不過對於擔任球團管理階層，他倒不排斥。

今年4月4日，台灣職籃聯盟P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家將在主場迎戰新竹街口攻城獅，限量6000張門票短短4分鐘內被搶光，這除是田壘籃球生涯的最終章，也讓過去承載著台灣籃壇榮光的傳奇球星，在最後的舞台上華麗轉身謝幕。