HBL／嘉中羅楷翔文武雙全 乙級尋夢

3年前，羅楷翔婉拒了HBL甲級球隊邀約，留在嘉義高中讀書，但籃球仍是他割捨不下的夢想，他選擇在HBL乙級追夢。今天他率隊以73比66擊敗振聲高中，朝目標再邁一大步。

身高190公分的羅楷翔今天繳出40分、14籃板與7阻攻，率嘉中在109學年度HBL高中籃球聯賽乙級全國決賽拉出2連勝，他帥氣地說：「我的目標就是冠軍，改寫校史最佳參賽紀錄。」

嘉義高中是嘉義地區的明星高中，球隊裡沒有籃球專長的保送生，談到第1戰將羅楷翔，嘉中教頭陳彥驊也佩服地說：「他功課好，球技也出色，稱得上是允文允武，我們連3年打進乙級全國8強，他是關鍵之一。」

陳彥驊透露，嘉中籃球隊為配合練球，多半都是夜間補校學生，而羅楷翔則是少數日校學生，且為了唸書還必須犧牲練球時間，但仍有這種表現，「真的不容易。」

羅楷翔國中時就讀玉山國中，當時只是社團性質，卻在南區預賽被今年HBL兩支4強球隊光復高中與東泰高中相中，家人希望他以唸書為主、打球為輔，因此他婉拒邀約。

沒能進入HBL甲級舞台，羅楷翔的確有些小遺憾，不過他也樂天地說：「就算打HBL乙級，也算是我的夢想。」

課業、籃球兩頭燒，羅楷翔承認很辛苦，且困難處不單單是天平兩端保持平衡，「兩邊你都要維持專注力，也都有成績上的壓力。」

就算再苦，羅楷翔從沒想過放棄，反倒很喜歡這樣的生活，他比任何人都清楚，這一切都是自己的選擇。