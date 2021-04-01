SBL／台銀魔獸發威 賞台啤3連敗

昨天雖敗給「爐主」璞園隊，台銀隊今天在本土長人謝宗融和洋將艾爾文聯手發揮下，第四節甩開龍頭台啤隊，以79：71拿下勝利，也讓上半季20戰全勝的衛冕軍吞下本季首度的3連敗。

台啤隊長蔣淯安和洋將米勒今天仍因傷缺陣，不過球隊在朱億宗首節8分帶領下，第一節仍取得25：16領先；台銀第二節由李維哲領軍反攻，他前5分鐘就攻下9分，率隊打出16：4攻勢，謝宗融接獲張博勝助攻後籃下打進，台銀完成「3分打」後領先擴大到35：29，半場也以43：41領先。

第三節台啤朱億宗和隊友王子綱對撞，鼻梁濺血，不過包紮後重新上陣，和隊友周伯勳接連在外線開炮，帶出台啤16：7攻勢，重新要回領先；台銀1分11秒暫停後順利止血，劉韋辰中距離破網後再飆進讀秒外線，台銀回敬一波7：0小高潮，三節打完戰成47：47平手。

第四節摘掉護目鏡的謝宗融演出雙手爆扣，帶起台銀氣勢，加上台啤命中率下降，單節18投僅4中，最終就讓台銀收下近4戰的第3場勝利。

謝宗融先前因練球傷到左眼，下半季多以護目鏡造型出賽，第四節脫下護目鏡的他笑說只是剛好被打到，就順勢拿掉；攻下全場最高23分的他提到，對手雖沒洋將，球隊上半場仍打得綁手綁腳，沒打出信心，轉折點還是要感謝教練團，「教練中場不斷給我們信心，要我們勇敢出手。」

台銀洋將艾爾文今天也有19分、7籃板，台啤周伯勳和朱億宗各13分，王皓吉和李啟瑋各11分。