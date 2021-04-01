籃球／平等國小譜灰姑娘傳奇 奪校史百年首座全國冠軍

全校僅39人的台中平等國小，儘管資源欠缺、人手不足，卻擋不住她們的籃球夢，今天在全國國小籃球錦標賽決賽擊敗台南永康國小，拿下校史105年來首座全國冠軍，譜下最迷人的灰姑娘傳奇。

由10名泰雅族小姑娘組成的平等國小女籃隊，今天在全國國民小學籃球錦標賽小六女乙組冠軍賽，以24比23逆轉險勝台南永康國小，比賽結束剎那，球員們衝進場內歡呼、擁抱，這是她們第一次跨出台中地區參賽，就跌破眾人眼鏡，拿下全國冠軍。

由於平等國小沒有體育班，因此全國國民小學籃球錦標賽無法參加甲組，教練原打算報名小校組，卻因隊數不足，硬是被併入小六女乙組。

更令人驚奇的是，全隊10名球員當中，僅有6名6年級，最小的甚至只有3年級，而平等國小全校共計僅18名女學生，超過一半都加入籃球隊。

平等國小在循環賽取得1勝1負，進入淘汰賽後4場比賽總計僅贏6分，今天她們在冠軍賽1分險勝台南永康，也報了循環賽輸球的一箭之仇。

平等女籃教練何慶隆表示，這簡直就是一段不可思議的旅程，他原以為2天打完就要回家，沒想到竟一路過關斬將晉級，今天賽前他告訴小朋友：「不管今天輸贏，在我心中你們都是冠軍。」沒想到小朋友真的拿下冠軍。

平等國小傑出校友、HBL光復高中好手陳將双，今天也坐在球員席見證隊史的第1次，比賽中他不時起身激動喊話，也猛力鼓掌加油，看到小學妹奪冠，他開心笑說：「很感動。」

擁有一對水靈大眼的吳惠晏，是六年級球隊得分主力，她承認壓根沒想過奪冠，只有前晚作夢時夢到，如今美夢成真，她露出雪白牙齒笑說：「爆爽。」

平等國小沒有體育館，平時訓練就在操場上，下雨就移到走廊，只有出外比賽，球員才有機會在室內球場打球，吳惠晏天真地說：「還是室內比較好，因為有冷氣可以吹。」

山上氣溫偏低，平時7時就要到校練球，六年級的莊欣霓承認，有時天氣太冷難免會賴床，堪稱是最辛苦的事，就算室外練球冷颼颼，她倒一點都不怕，她說：「我哥哥是南湖高中球員，我未來想跟他一樣強。」

籃球素人變身熱血教頭 何慶隆在環山部落逐夢

來自環山部落的平等國小女籃隊，全隊10名球員清一色都是泰雅族姑娘，教練何慶隆則是唯一平地人，身為籃球素人的他用熱血和執著帶領孩子圓夢，也一步一步實現自己的夢想。

現年38歲的何慶隆來自台中梧棲，他退伍後在平等國小當了8年代課老師，和現任妻子相識相戀後步入禮堂，也與環山部落結下不解之緣。

105學年度何慶隆考上新北市丹鳳國小正式老師，他在外地任教兩年後，又請調回到梨山的平等國小，他承認，一方面是妻子還在平等國小任職，另一方面是他割捨不下山裡的那群孩子。

「平等國小的籃球隊是我成立的，我離開後籃球隊就中斷了，直到我回去才再重新組隊。」何慶隆笑說，他自己不是籃球科班生，只在大學打過系隊，「我從來沒有以球員身分進去過紅館（台北體育館），我希望自己沒有完成的夢，由孩子來幫我實現。」

山裡的生活單純且規律，何慶隆自認有個老靈魂，很習慣這樣的生活方式，除了教練身分，他還是學校的數學老師，練完球還會幫孩子們看功課，解答疑惑，對球員來說，何慶隆更像是另一個爸爸。

就算沒有深厚的籃球底，何慶隆憑著一股熱血和執著努力實踐自己夢想，而HBL高中籃球聯賽光復高中名將陳將双就說：「何教練就是我的啟蒙教練，我在幼稚園的時候，他就問我要不要加入球隊。」

平等國小球員吳惠晏也透露，一開始她根本不想打球，「我不喜歡太激烈的運動，我比較喜歡看書，不過教練說運動身體才會好。」她承認曾想過退出，不過堅持下來後她才發現，「現在我非常喜歡籃球。」

這次平等國小在全國國民小學籃球錦標賽拿下小六女乙組冠軍，接下來5月還要代表台中市參加109學年度全國小學聯賽，朝另一座全國冠軍之路邁進，吳惠晏貼心地說：「很感謝教練不管颳風下雨，都陪著我們一起練球，他就像我的另一個爸爸。」

對於何慶隆而言，不是他給了環山部落什麼，反而是這個充滿溫暖的部落給了他所有想要的一切，「我很感激這群孩子陪伴著我，一起接受對籃球的熱愛。」

一度沒旅費賽前傷兵多 平等小將奪冠部落親友落淚

沒比賽旅費、賽前傷兵多，比賽分數一度落後，台中平等國小女籃隊眾人齊心，堅持不放棄，倒數1分鐘追回比數，比數24比23，最終以1分之差擊敗強敵，奪下創校百年首座全國賽獎盃，部落親友喜極而泣。

倒數1分鐘，平等國小女籃小將靠著罰球得1分後，再搶下籃板球投入2分球，逆轉賽事，最終以24比23的比數，奪下110年度國小學生籃球聯賽冠軍，抱回創校105年首座全國賽事的獎盃。女籃小將們現場興奮不已，部落的親友們透過直播看比賽，也歡喜淚崩。

平等國小位於台中市和平區環山部落，是台中市最偏遠的國小，從台中火車站開車前往，不塞車也要花上近4個小時。平等國小全校僅有39名學生，三至六年級只有10名女學生，剛好可以成軍。

此次，平等國小參加全國小學體育總會主辦的全國籃球錦標賽，與來自全國200多所小學競賽，賽事採分組淘汰制，經過多場比賽，今天與台南永康國小爭霸冠亞軍。

經一連串的賽事，產生不少傷兵，教練何慶隆說，球員感染腸胃炎，腳起水泡、扭傷、拉傷等。但平等小將仍發揮堅強的韌性，一路過關斬將，最終摘下冠軍寶座。

何慶隆指出，一支僅有10人的隊伍，隊員組成橫跨4個年級，個頭也矮對手一截，以往多參加市級賽事，多半都是「志在參加」，未能得獎，成績最好是獲得季軍，此次奪冠堪稱「奇蹟」。

每場賽事開打，平等國小的比數都落後，但小將們穩住情緒，「只要放棄，比賽就結束了」她們謹記教練的叮嚀，一球一球打，一分一分追，倒數1分鐘，罰球、搶籃板，平等國小女將以1分之差擊敗強敵。

劉姿芬指出，因為學校人數少，沒得挑選手，10人都是好手，校內沒有標準球場，小將們每天起早練習，放學後持續練球，除練出實力，參加多次比賽後也培養出抗壓性。

此次平等國小女籃隊參加比賽，還一度籌不出旅費，劉姿芬說，比賽經費不在學校預算內，此次下山比賽的旅費，靠著部落居民「你1000，我500」的募款，湊出經費得以參賽。

奪冠佳音傳回部落，有居民歡喜直呼要殺豬慶祝，劉姿芬表示，泰雅族傳統習俗成年禮、嫁女兒才會殺豬。和平區代表羅進玉說，小將們很不容易，拚搏的精神令人感動，將籌備慶功宴，好好犒賞她們。

5月，平等國小將和大智、東興國小代表台中市參加110年度國小學生籃球聯賽全國賽，她們將帶著這次的比賽經驗，與族人的祝福，前進全國大賽。