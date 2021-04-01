籃球／馬建豪獲全額獎學金 成功前進NCAA一級戰場

台灣旅美小將馬建豪今天在Instagram上宣布，獲得喬治亞州立大學（Georgia State Panthers men's basketball）的全額獎學金，也確定他能正式一圓當初挑戰NCAA一級戰場的夢想。

19歲的馬建豪出身於「綠色神盾」松山高中，身高201公分的他卻靈活度與外線能力兼備，擁有柔軟投射手感還曾被台灣國家隊主帥帕克表揚，「看到NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）的影子。」也因此獲「松山KD」美名。

馬建豪在IG上用英文寫道：「這一直是我的夢想，如果沒有家人、朋友以及教練的支持，我不會有這樣的機會開啟這段旅程，我要興奮地宣布已經獲得喬治亞州立大學的獎學金。」他在高中畢業後選擇赴美發展，經過今天2年歷練，今天總算捎來喜訊。

喬治亞大學屬於NCAA D1 Sun Belt聯盟，過去曾培養出杭特（R.J. Hunter）等NBA球員，此外今年球季的戰績是16勝6敗，過去也有打進「三月瘋」的紀錄，加入如此高等級的學校對馬建豪的籃球生涯有很好的幫助。