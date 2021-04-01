快訊

台帛旅遊泡泡次發團銷售慘5家旅行社關團 華航：研商調整票價

籃球／馬建豪獲全額獎學金 成功前進NCAA一級戰場

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣旅美小將馬建豪今天在Instagram上宣布，獲得喬治亞州立大學（Georgia State Panthers men's basketball）的全額獎學金，也確定他能正式一圓當初挑戰NCAA一級戰場的夢想。 取自馬建豪IG
台灣旅美小將馬建豪今天在Instagram上宣布，獲得喬治亞州立大學（Georgia State Panthers men's basketball）的全額獎學金，也確定他能正式一圓當初挑戰NCAA一級戰場的夢想。 取自馬建豪IG

台灣旅美小將馬建豪今天在Instagram上宣布，獲得喬治亞州立大學（Georgia State Panthers men's basketball）的全額獎學金，也確定他能正式一圓當初挑戰NCAA一級戰場的夢想

19歲的馬建豪出身於「綠色神盾」松山高中，身高201公分的他卻靈活度與外線能力兼備，擁有柔軟投射手感還曾被台灣國家隊主帥帕克表揚，「看到NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）的影子。」也因此獲「松山KD」美名。

馬建豪在IG上用英文寫道：「這一直是我的夢想，如果沒有家人、朋友以及教練的支持，我不會有這樣的機會開啟這段旅程，我要興奮地宣布已經獲得喬治亞州立大學的獎學金。」他在高中畢業後選擇赴美發展，經過今天2年歷練，今天總算捎來喜訊。

喬治亞大學屬於NCAA D1 Sun Belt聯盟，過去曾培養出杭特（R.J. Hunter）等NBA球員，此外今年球季的戰績是16勝6敗，過去也有打進「三月瘋」的紀錄，加入如此高等級的學校對馬建豪的籃球生涯有很好的幫助。

夢想 神盾 杭特 Instagram

相關新聞

籃球／馬建豪獲全額獎學金 成功前進NCAA一級戰場

台灣旅美小將馬建豪今天在Instagram上宣布，獲得喬治亞州立大學（Georgia State Panthers men's basketball）的全額獎學金，也確定他能正式一圓當初挑戰NCAA一

PLG／迎最終戰 富邦勇士推J場我在全城爭冠主題周

PLG元年例行賽邁入尾聲， 已確定奪下例行賽龍頭寶座的台北富邦勇士，將在10日迎接主場最後一場，也是聯盟最後一場例行賽賽...

SBL／新人王熱門 盧峻翔求更穩

在上周擊敗衛冕軍台啤收下本季第6勝的璞園，昨天碰上近況同樣不差的台銀，在上半場就展現兇猛進攻火力，並一度取得高達24分的...

UBA／政大雄鷹慶功 誓言連霸

政治大學「雄鷹」男籃隊首度打進台北小巨蛋就打下金盃，球季後再補進今年HBL冠軍泰山高中禁區大將蔡宸綱、光復高中隊長莊朝勝...

SBL／退台啤再勝台銀 璞園收本季首度2連勝

在上周賞給衛冕軍台啤本季第2敗的璞園，本周首場比賽延續火熱狀態，面對將框同樣不差的台銀，璞園在上半場就靠著多點開花的攻勢...

UBA／沒要越級挑戰 游艾喆、張鎮衙續留政大

政治大學雄鷹男籃成軍4年打下隊史第一座UBA公開男一級冠軍，今天舉辦封王慶功宴，全體隊職員和去年加入PLG新竹攻城獅球隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。