HBL／和「新人王」史魯齊討教 能仁女籃挑戰乙級金盃

能仁家商是HBL男甲傳統勁旅，女籃105學年也打下乙級金盃，今年再闖決賽挑戰第2冠，已經考上台師大女籃的主將陳莉蓁還特別和去年男籃「新人王」史魯齊討教禁區腳步，期待帶著冠軍投入下段籃球旅程。

能仁女籃去年再闖HBL女乙級冠軍戰，但敗給首闖全國8強的新竹高商，今年捲土重來信心十足，陳莉蓁說：「今年有10個高三，算是收成年，我們已經累積兩年了，當然希望拿冠軍。」

明天才要展開高中生涯最後一年HBL乙級決賽旅程，陳莉蓁大學倒是已有落腳處，她的名字出現在UBA公開女一級強權台師大的獨招榜單上，成為4名正選中唯一的乙級選手。

「很意外，沒想過會上台師大。」陳莉蓁坦言，國中雖曾接觸過籃球訓練，但從沒參加過聯賽，對籃球仍沒忘情才報考能仁，但還真沒想過名字會和一群甲級球員並列，她坦言放榜後關注度變更高，「會變得比較有壓力，希望自己能做更好。」

能仁男籃今年挑戰HBL男甲3連霸雖失利，實力仍有目共睹，不過陳莉蓁透露，兩隊交流不是太多，倒是打中鋒的自己有特別向學弟史魯齊請教單打技巧，希望為球隊挑戰第2冠再添利器。

109學年的HBL女乙級8強分別為衛冕軍新竹高商、能仁和內湖高中、四維高中、台南高商、龍津高中、麥寮高中和小港高中，其中麥寮是首度闖關全國決賽；男乙8強是慧燈高中、振聲高中、興華高中、建國中學、樹德家商、田中高中、高師附中及嘉義高中，樹德和田中都是8強決賽新面孔。