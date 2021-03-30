PLG／攻城獅上傳影片曝光 抗議遭裁判冷回：要不要打？

新竹攻城獅與福爾摩沙台新夢想家上周六發生衝突，賽後聯盟也公布懲處，雙方洋將大勝（Branden Dawson）、杰倫（Jerran Young）將面臨禁賽1場處分，但對於季後賽資格岌岌可危的攻城獅來說，大勝的缺陣將帶來不小影響。

不滿聯盟懲處的攻城獅隨後提出訴求，認為大勝奪權犯規屬保護隊友動作，而非挑釁動作，更指出大勝所被判罰的二級惡性犯規，根據聯盟規章是僅有罰款且不需被禁賽。

不過也有球迷認為，互爆衝突的杰倫與大勝各打一大板，已經是聯盟最好的懲處方式，但攻城獅為了化解疑雲，今(30)日凌晨在官方YouTube頻道釋出該場比賽側錄影片，可見衝突爆發時，攻城獅總經理高景炎以肉身擋在自家板凳席前，並未讓衝突進一步擴大。

(影片4分11秒處)

裁判最終也做出判決，杰倫與大勝被驅逐出場，也讓攻城獅相當不滿，當下就向裁判提出「為什麼大勝出場」、「我們有揮拳嗎？」等質疑，卻仍不被接受，裁判甚至以拖延比賽為由，不斷反問「你們要不要打？」，更是以沒收比賽來警告攻城獅，最終在P聯盟執行長陳建州緩頰下才結束紛爭。

影片釋出後，也讓許多球迷一面倒指責裁判，「裁判怎麼跟流氓沒兩樣」、「20號裁判應該要開除吧」、「目前p league到現在最大的問題是裁判」

攻城獅不滿判罰 聯盟籲焦點回歸賽場

【中央社／30日電】

新竹街口攻城獅不滿P. LEAGUE+聯盟判罰，昨天提出4訴求，聯盟今天發布新聞稿，除了說明判罰原則外，也盼焦點能回歸賽場，讓各隊專注例行賽最後階段、全力爭取季後賽資格。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）福爾摩沙台新夢想家與新竹街口攻城獅27日爆發肢體衝突，4人遭禁賽，攻城獅不滿判罰，昨天發表聲明，提出4點訴求，盼聯盟31日前回覆，並要夢想家洋將杰倫（Jerran Young）公開道歉。

對於攻城獅訴諸媒體與社群平台的作法，聯盟表示，「深感不解與遺憾」，但是更多的是關心與關切其訴求背後的感受。

聯盟新聞稿中重申判罰原則，夢想家洋將杰倫與攻城獅洋將大勝（Branden Dawson）在27日比賽肢體衝突，在比賽當下吹判與賽後檢討確定為鬥毆無誤，大勝奪權犯規雖屬保護隊友動作，但過度推擠動作反而使衝突擴大，杰倫在此時做出揮拳的動作回應，因此得到比大勝更嚴重的懲處，杰倫被禁賽2場，罰款新台幣5萬元。

聯盟認為，從影片判斷大勝的意圖是幫隊友回擊，不屬於勸架動作，並在杰倫被攻城獅洋將塔壁（Hasheem Thabeet）架開後，持續往杰倫的方向衝，經夢想家楊敬敏架開才停止，因此判定大勝的行為屬二級惡性犯規，罰款2.5萬元，因奪權出場緣故，再加罰禁賽1場，楊敬敏也因擅自離開球員席被禁賽1場。

聯盟坦言，成立首季在制度與規章上的確仍有未臻完善之處，但與4支球團有共識，會經由球季中的例行領隊會議持續作出最適切解釋與規範，並將在本季結束後再行統整。

由於目前正值例行賽尾聲，爭取晉級季後賽資格的階段，聯盟希望焦點能回歸賽場，讓各隊專注例行賽最後階段、全力爭取晉級季後賽資格。