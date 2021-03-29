PLG／不滿聯盟懲處 攻城獅提4訴求

新竹街口攻城獅隊和台新夢想家隊上周六發生衝突事件，P. LEAGUE+聯盟（PLG）昨天宣布罰則，但攻城獅球團認為判罰和聯盟先前發布的「賽事懲處公告」無對應基準，今天下午提出4大訴求，且訂出時間點，盼聯盟周三前做出回覆。

根據PLG公布的懲處，夢想家洋將杰倫奪權犯規的揮拳動作已有傷害對手之意圖，屬三級惡性犯規（非籃球正常動作、「不必要」和「過度」的犯規動作，且意圖或導致對方受傷之行為），禁賽2場且罰款5萬新台幣；「阿美戰士」楊敬敏和王柏智，衝突中擅自離開球員席，禁賽1場，夢想家洋將希克斯和教頭朱利亞斯各罰款5千新台幣。

攻城獅部分，大勝奪權犯規屬保護隊友動作，但推擠動作屬二級惡性犯規，禁賽1場、罰款2萬5千新台幣；攻城獅後衛林明毅屬保護隊友動作，但推擠動作屬一級惡性犯規（非籃球正常動作、「不必要」的犯規動作），罰款5千新台幣。

攻城獅發表四大訴求如下：