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PLG／不滿聯盟懲處 攻城獅提4訴求
新竹街口攻城獅隊和台新夢想家隊上周六發生衝突事件，P. LEAGUE+聯盟（PLG）昨天宣布罰則，但攻城獅球團認為判罰和聯盟先前發布的「賽事懲處公告」無對應基準，今天下午提出4大訴求，且訂出時間點，盼聯盟周三前做出回覆。
根據PLG公布的懲處，夢想家洋將杰倫奪權犯規的揮拳動作已有傷害對手之意圖，屬三級惡性犯規（非籃球正常動作、「不必要」和「過度」的犯規動作，且意圖或導致對方受傷之行為），禁賽2場且罰款5萬新台幣；「阿美戰士」楊敬敏和王柏智，衝突中擅自離開球員席，禁賽1場，夢想家洋將希克斯和教頭朱利亞斯各罰款5千新台幣。
攻城獅部分，大勝奪權犯規屬保護隊友動作，但推擠動作屬二級惡性犯規，禁賽1場、罰款2萬5千新台幣；攻城獅後衛林明毅屬保護隊友動作，但推擠動作屬一級惡性犯規（非籃球正常動作、「不必要」的犯規動作），罰款5千新台幣。
攻城獅發表四大訴求如下：
1. 本隊球員大勝奪權犯規屬保護隊友動作，而非挑釁動作，且依據聯盟章程，二級惡性犯規毋需禁賽僅有罰款，若有升降判罰應說明判定基準。另，本隊球員林明毅推擠動作為保護隊友動作，若升級為一級惡性犯規，須說明判定基準。
2. G41單場賽事的判決因當下裁判吹判的失誤，連帶影響 3/27、4/3、4/4 共三場賽事結果，所有判決皆直接有利於其他競爭季後賽之隊伍，請聯盟三思並重視本隊晉級季後賽的權益。
3. 球團要求聯盟公開「各衝突行為發生的時間點與其判定之準則」、「紀律委員會會議 記錄」，若不透明化處理將導致所有球迷質疑聯盟的公信力。
4. 強烈譴責福爾摩沙台新夢想家洋將杰倫無運動精神的行為，並要求他針對揮拳、砸人行為公開道歉。
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