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SBL／遭「蛋襲」後出肘 斑霸禁賽1場罰1萬

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
裕隆隊斑霸。 中華籃協提供
裕隆隊斑霸。 中華籃協提供

第18季SBL昨天出現衝突場面，編號第74場的九太科技隊與裕隆隊之戰，裕隆斑霸第三節「出肘」遭判罰奪權犯規，今天籃協召開紀律委員會決議懲處，處斑霸禁賽1場、罰款1萬新台幣，禁賽令將於31日裕隆出戰台啤隊時執行。

斑霸和九太的衝突發生在昨天第三節結束，雙方球員返回球隊席區時，斑霸肘擊九太後衛李漢昇臉部，經裁判判罰斑霸奪權犯規離場；斑霸賽後透過社群「還原現場」，指責是李漢昇「偷蛋」再先，且類似行為已不只一次。

今天籃協召開紀律委員會，依現行SBL&WSBL超級籃球聯賽球團管理辦法第二條第一項第四款及第八款規定，處斑霸禁賽一場罰款一萬元。

經紀律委員會檢視比賽轉播畫面，李漢昇確實有襲擊對手下體的過度身體接觸行為，造成後續衝突發生，給予警告1次處分。

斑霸禁賽處分將於3月31日裕隆出戰台啤之戰執行，罰款處分另行發函通知，逾期未繳納將禁止出賽。

籃協表示，裁判長會後亦將加強教育執法裁判，針對類似過度身體接觸之動作嚴加防範，降低球員衝突發生。

SBL 台啤 WSBL

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