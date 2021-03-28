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PLG／俠獸例行賽最終對決 田壘自爆眼淚差點潰堤

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
田壘（左）和林志傑賽後交換球衣。記者曾思儒／攝影
田壘（左）和林志傑賽後交換球衣。記者曾思儒／攝影

富邦勇士隊今天在主場和平籃球館和福爾摩沙台新夢想家隊上演PLG元年例行賽最後一次交手，季末宣告高掛球鞋的「少俠」田壘和勇士看板球星「野獸」林志傑上演的「俠獸對決」再吸引幾乎滿場球迷，連歌壇巨星周杰倫夫婦都成座上賓，不過田壘只開賽上場4分29秒，夢想家第四節又錯失領先，讓勇士以110：106收下主場勝利。

這是兩隊例行賽最後一次碰頭，不過富邦已提前在例行賽封王，夢想家也拿到季後挑戰賽門票，兩軍仍有機會在季後賽碰頭。

37歲的田壘上一次出賽已是去年12月20日，相隔3個月重回賽場，夢想家第一個進球就是他飆進弧頂三分球；他7分31秒被換下場前三分球3投2中攻下6分，加上後續吳松蔚4次外線出手都命中，助夢想家首節取得32：26領先。

富邦第二節靠賴廷恩、塞瑟夫接連切入，加上張宗憲飆進外線及曾祥鈞兩罰命中，拉出一波12：2強攻反超，半場打完取得56：52微幅領先。

下半場才進行43秒，夢想家近況正好的菜鳥後衛林俊吉就因扭傷左腳踝退場，球隊雖有杰倫飆外線、王柏智快攻，以及沃克讀秒階段飆進外線，三節打完再以85：82超前勇士，但勇士第四節林書緯和簡偉儒連飆外線，加上4.9秒塞瑟夫2罰1中拿下保險分，最終富邦就以110：106驚險奪勝。

夢想家洋將塔克雖繳出36分、11籃板、10助攻「大三元」成績，但讀秒階段連兩次外線和切入都無果，最後5秒還被吹技術犯規；富邦勇士以塞瑟夫22分、24籃板最佳，賈西亞19分、10籃板，林書緯、張宗憲和簡偉儒各14分。

賽後富邦勇士也舉行和田壘致敬的儀式，田壘開玩笑說：「每一場都這樣辦，我真的會詞窮。」接著才正色說，感謝球迷的支持，也謝謝勇士的致敬橋段，「害我出場前就差點哭出來，但我忍住了！」他也保證，未來仍會繼續在籃球場上努力，並和「野獸」林志傑交換球衣。

林志傑運球推進。圖／富邦勇士隊提供
林志傑運球推進。圖／富邦勇士隊提供

富邦勇士 夢想家 田壘

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