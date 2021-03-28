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PLG／俠獸對決最終戰 周杰倫夫妻都來觀戰

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
田壘和林志接相擁。圖／富邦勇士隊提供
田壘和林志接相擁。圖／富邦勇士隊提供

「少俠」田壘和「野獸」林志傑今天在PLG上演「俠獸對決」例行賽最終戰，連歌壇天王周杰倫和昆凌夫妻都成座上賓；「俠獸」第一節還有直接對位演出，讓全場球迷歡聲雷動。

37歲的田壘日前宣布本季結束高掛球鞋，除夢想家球團宣布下周兩場主場最終戰舉辦「少俠傳奇最終章」主題紀念活動，昨天對手新竹攻城獅、今天的富邦也都設計致敬節目，富邦除賽前球員介紹播放特別影片，暫停時也有球員的小影片，賽後另有田壘和林志傑的交換球衣儀式，感謝「黃金世代」對台灣籃球的付出。

因踝傷超過3個月未上場的田壘，今天壓軸被介紹出場，先發上場第一球就是外線命中，8分24秒又飆進外線，個人包辦全隊前10分中的6分，接續更在對位中防守到林志傑，連續掀起小高潮，直到7分31秒被換下場。

田壘下場後，三民家商學弟吳松蔚接棒飆分，他首節4次外線出手全部命中，單節12分挹注下一度助夢想家將領先擴大到32：19。

富邦在簡偉儒第一節末飆進外線、切入連拿5分下，先將比數追到26：32，第二節賴廷恩、塞瑟夫接連切入，加上張宗憲飆進外線及曾祥鈞兩罰命中，拉出一波12：2強攻；夢想家靠吳松蔚第5記外線破網，加上林俊吉拋投取分，半場打完仍以52：56緊咬比數。

林志傑在田壘對位下出手。圖／富邦勇士隊提供
林志傑在田壘對位下出手。圖／富邦勇士隊提供

田壘 林志傑 夢想家

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