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SBL／龍頭台啤大停機？56:75大敗給墊底璞園吞本季第二敗

聯合新聞網 / 綜合報導
璞園洋將喬丹(右)與隊友擊掌。 中華籃協提供
璞園洋將喬丹(右)與隊友擊掌。 中華籃協提供

超級籃球聯賽(SBL)於今天在桃園體育館進行兩場比賽，首場出現令人意外結果，戰績排名第一的台灣啤酒籃球隊，今天面對9連敗的墊底璞園，除了洋將米勒休兵沒有上場，本土球員攻守表現也不佳，反觀璞園洋將喬丹14分、16籃板主宰一切，本土李家慷與吳家駿也全力一搏，讓台啤在一路落後難以翻身，終場璞園75:56獲勝。台啤吞下本季第二敗，也是輸得最多的一役。

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