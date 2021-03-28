PLG／老搭檔田壘退休 曾文鼎開玩笑：休兩年可復出

夢想家隊看板球星「少俠」田壘本月突然宣布賽季後高掛球鞋，今天和富邦勇士隊的例行賽最終交手成和國家隊老戰友「野獸」林志傑、「大房東」曾文鼎的例行賽「告別戰」，曾文鼎透露，直到今天都不太能相信老友就有退役，但也開玩笑喊說：「說不定他休兩年，就回來了！」

「英雄最怕病來磨」成田壘寫照，本季也受踝傷困擾的曾文鼎提到，之前就有聽田壘說過膝蓋和腳踝問題，「傷的關係，滿可惜，他的能力沒問題，但傷困擾他很久。」

小田壘一屆的曾文鼎也提到，沒想到田壘會在這季做出退休決定，現在還有些無法接受，不過今天例行賽最後碰頭倒是沒特別感觸，他笑說：「搞不好冠軍戰又會遇到，而且我們平常也遇得到，對球迷才是真的可惜，打一場就少一場。」

田壘、曾文鼎、林志傑和「阿美戰士」楊敬敏及陳世念等黃金時代成員，近年已淡出國際賽場，不過連續幾年在休季期間投入籃球公益活動，關係仍緊密；回想過去中華隊攜手的時光，曾文鼎認為，田壘就是「安定感」代名詞，「沒特定一場比賽印象特別深刻，他就是有安定的作用，有很穩定的輸出，一起打那麼久了，我們有自己合作的默契。」

36歲的曾文鼎也提到，所謂的「黃金世代」也有運氣成分，當時高中畢業就可以直接打SBL，加上國際賽洗禮，累積的比賽經驗遠比現在年輕球員多，「那時又沒洋將，我們打得多，是我們賺到。」

富邦已經在PLG第一季例行賽登頂，季後賽首輪免戰，5月7日才要迎接第一場季後賽，曾文鼎認為球隊傷兵多，一個月的休息利大於弊，透過增強練習強度，相信不會有太大問題。