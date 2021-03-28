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PLG／揮拳衝突事件 夢想家3人禁賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
攻城獅和夢想家昨天發生衝突意外。圖／PLG提供
攻城獅和夢想家昨天發生衝突意外。圖／PLG提供

福爾摩沙台新夢想家和新竹街口攻城獅昨天出現球員肢體衝突事件，PLG今天宣布懲處結果，有揮拳動作的夢想家洋將杰倫禁賽2場、罰款5萬新台幣，有推人動作的攻城獅洋將大勝禁賽1場、罰款2萬5千新台幣，夢想家楊敬敏和王柏智另因衝突中擅自離開球員席，禁賽1場。

昨天第二節3分41秒，杰倫和大勝發生衝突，經PLG聯盟賽後收集相關資料進行調查，昨晚徹夜和球團溝通，今天早上再召開緊急紀律委員會後，釐清衝突中的揮拳與勸架意圖，依聯盟現行規章達成懲處。

杰倫奪權犯規的揮拳動作已有傷害對手之意圖，屬三級惡性犯規（非籃球正常動作、「不必要」和「過度」的犯規動作，且意圖或導致對方受傷之行為），禁賽2場且罰款5萬新台幣，禁賽將於下周4月3日和4月4日的夢想家主場執行。

「阿美戰士」楊敬敏和王柏智，衝突中擅自離開球員席，禁賽1場，同樣是4月3日出戰桃園領航猿時執行。

夢想家洋將希克斯和教頭朱利亞斯，都各罰款5千新台幣。

攻城獅部分，大勝奪權犯規屬保護隊友動作，但推擠動作屬二級惡性犯規，禁賽1場、罰款2萬5千新台幣，禁賽將於4月4日再戰夢想家時執行。

攻城獅後衛林明毅屬保護隊友動作，但推擠動作屬一級惡性犯規（非籃球正常動作、「不必要」的犯規動作），罰款5千新台

幣。

經裁判長與場控委員和昨天主裁判、第1檢察員、第2檢察員了解整個判決過程，再次審視各種角度回放，確定在判決有疏漏之處，按裁判管理辦法，主裁判禁賽1場，第1檢察員與第2檢察員記點處份。

至於其他進入球場內涉入衝突之隊職員，雖有勸架意圖，但屬不必要之行為，予以口頭警告，並要球團加強內部管理，日後聯盟規章也會針對隊職員在球場上行為作出更明確規範與懲處。

夢想家 攻城獅 楊敬敏

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