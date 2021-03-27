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台灣籃球名人堂成立 資深籃球人王信良當選理事長
由籃壇人士發起的台灣籃球名人堂協會，於今(27日)在體育署大樓3樓舉行第一屆第一次會員大會，不少籃球界人士齊聚一堂，期許為台灣籃壇歷史文化傳承盡一份心力，經過票選產生15名理事5名監事，隨後進行第一屆第一次理監事聯席會，由資深籃球媒體人王信良獲選為第一屆理事長。
台灣籃球名人堂協會經過半年多的籌備，在籃壇人士大力支持下於今天舉行成立大會，未來協會將以建立台灣籃球歷史並發揚台灣籃球文化為宗旨，未來將推動建立台灣籃球歷史、醞釀台灣籃球文化及倫理，並達永續傳承、蒐集並策展籃球文物、引進國際籃球觀念、技術與訓練器材，內化為在地所需、與全國籃球協會及各籃球組織成為合作伙伴共襄盛舉、成立籃球學校、成立台灣籃球名人堂等工作為目標。
今天成立大會依內政部規定，達法定出席人數，並選出15名理事分別是王信良、張思敏、謝典林、閻家驊、石德忠、錢薇娟、鄭志龍、李一中、陳景鳳、賴秀麗、朱彩鳳、覃素莉、孫國昌、倪芝蓉、葉素娟。其中王信良、張思敏、石德忠、鄭志龍、錢薇娟獲選為常務理長，最後選出理事長人選為王信良。
5位監事為馬台英丶洪玲瑤丶徐凱旋丶王金城丶梁嘉音。馬台英並被選為常務監事。
王信良理事長提名之副理事長石德忠丶名譽理事長吳經國丶秘書長馮同瑜人選亦經理事會通過。
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