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WSBL／新賽季420開打 保留名單卡關

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
第16季WSBL確定4月20日開戰。 聯合報系資料照
第16季WSBL確定4月20日開戰。 聯合報系資料照

第16季WSBL確定4月20日開戰，今天中華籃協和4支球隊進行領隊會議，會中針對洋將和建教合作保留名單進行討論，14日的領隊會議將作出最後決議。

WSBL前年開始舉行選秀會，首屆各隊建教合作保留名單5人，去年各隊保留名單人數減為3人，最初討論的版本是第3屆選秀會保留人數「歸零」，但因球團之前有不同想法，目前仍沒定案。

中華籃協秘書長李一中提到，國內女籃採建教合作方式已久，不該抹煞球團多年扎根基層的努力，今天拋出選秀會再保留2位球員的可能性，希望4支球團在下月14日領隊會議前能得到共識。

中華籃協今天另外也提出各隊增加洋將的可能性，李一中說：「洋將這部分有和體育署裡談，署裡說可以問問看球團意見，增加洋將除了增加可看性，也可以找適合歸化的人選。」

第16季WSBL將於4月20日開打，參賽隊伍國泰人壽、台元、中華電信和台電隊，4隊將進行5循環賽事，5月29日到31日進行3戰2勝制的季後賽。

新賽季例行賽分別在板橋體育館、台北體育館和新莊體育館舉行，季後賽將在板橋體育館舉行。

首屆WSB選秀會，各隊建教合作保留名單5人，國泰是王玥媞、郭虹廷、丁芷蓉、鄭慧慈、邱群琋，台元選方妤、林蝶、許玟瑄、蘇嘉嫻、林妘樺，電信是劉惠茹、黃子涵、陳雅彤、徐詩涵及吳明臻，台電則有廖瑋晴、彭楹芷、林奕瑄、柯采璇。

去年各隊保留名單人數減為3人，完成連霸的國泰人壽保留戴宜庭、徐玉蓮和方曉晴，中華電信人選是今年從南山高中畢業的陳靳豫萱、陳昱潔和李柔妤，和世新大學及台北市大建教合作的台元留下羅家姊妹羅培甄、羅培儀及北市大長人史靜茹，台電則留下金甌女中的游沁樺、陳芊諭和張婕柔。

選秀 WSBL 羅培甄

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