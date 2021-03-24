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SBL／王子綱關鍵三分球 台啤險勝台銀拉6連勝

中央社 / 台北24日電
台啤王子綱。聯合報系記者侯永全／攝影
台啤王子綱。聯合報系記者侯永全／攝影

SBL衛冕軍台灣啤酒今天被台灣銀行嚇出一身冷汗，靠著王子綱在第4節最後3分4秒內拿下4分穩住陣腳，終場以64比60險勝對手，台啤在下半季吞下首敗後，反彈拉出6連勝。

第18季超級籃球聯賽（SBL）本週在桃園巨蛋續戰，聯盟龍頭台啤今天險些翻船，上半場打完以33比35陷入落後。

台啤在第3節拉出19比12攻勢，再次取得超前，不過韌性十足的台銀，第4節率先拉出8比2小高潮，包括最後4分59秒「魔獸」謝宗融籃下補進2分，幫助球隊以55比54要回領先。

決勝關頭台啤射手李啟瑋籃下開後門上籃得手，接下來王子綱飆進三分球，團隊拉出一波9比2攻勢甩開對手糾纏。

台啤今天以洋將米勒（JD Miller）的22分、15籃板最高，致勝功臣之一的王子綱則摘下次高的14分、6籃板與3助攻；台銀則有4人得分達到雙位數，其中以謝宗融的13分、9籃板最佳。

台啤今天團隊三分攻勢熄火，全隊出手36次僅投進6球，也是陷入苦戰的主因之一，王子綱表示，對方全場都守區域防守，外線雖有空檔，可惜沒能把握住機會。

王子綱苦笑表示，教練有提醒外線狀態不好，就用切入破壞，不過一看到外圍空檔，球就還是習慣往外傳。

對於贏球關鍵，王子綱解釋，上半場打完，他們落後2分，中場休息時，教練有提醒他們：「分數很近，我們還是照我們節奏打，有空檔還是給我們信心去投。」

台啤 謝宗融

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