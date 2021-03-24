快訊

詐領獎金！千萬中獎發票沒人領 店家偽造遭檢調搜索

囤房稅將影響78萬租戶？政府沒說清楚的五件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／「少俠」田壘引退賽 門票4分鐘秒殺

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
田壘本季打完正式引退。圖／福爾摩沙台新夢想家提供
田壘本季打完正式引退。圖／福爾摩沙台新夢想家提供

「少俠」田壘上周宣布本賽季結束退役，4月4日成為球員生涯引退賽，今天賽事門票短短4分鐘就全部完售，一樓特區更是1分鐘「秒殺」，屆時將有6000位球迷齊聚彰化體育館共同見證少俠傳奇最終章。

台新夢想家4月3、4日例行賽最後一周主場賽事將回到彰化縣立體育館舉行，夢想家當周將推出「少俠傳奇最終章」主題紀念活動，3日場內將舉行田壘大旗揭旗儀式，4日則會邀請田壘的家人、教練及老戰友等人至現場，共同參與賽後的退役儀式。

除場內活動之外，球團特別製作「精神堡壘」田壘姓名裝置藝術放置於場外供球迷朋友拍照，也將於環廊規劃「少俠傳奇篇章」紀念區，與球迷共同回味其20年球員生涯的光榮時刻，並會設置「少俠時刻相印機」，球迷可上傳照片至機台，直接列印田壘專屬邊框之照片留念。

夢想家將推出一系列田壘周邊商品如紀念TEE、老帽，商品近期將會開放網路商城預購，現場於4月3日開始販售；兩日入場球迷可特別獲得壘迷認證掛卡、限定紀念面紙等進場贈品，掛卡兩日款式不同，可供球迷蒐集留念。

夢想家表示，3日將發送田壘主視覺海報，4日則有「夢想不滅」少俠TEE一件及毛巾一條；球團也鼓勵球迷3日當天穿著田壘過往紀念球衣及商品，4日則可一同穿上本次退休戰紀念TEE，與田壘一同並肩參與球場上的最終章。

田壘 夢想家

延伸閱讀

PLG／阿美戰士展現老將價值 夢想家退領航猿止敗

PLG／大勝帶傷飆退夢想家 攻城獅續保晉級生機

籃球／SBL硬碰PLG！T3BA擬5月底開戰

籃球／看田壘一路變壘哥 謝玉娟：盼他在高雄當教練

相關新聞

PLG／「少俠」田壘引退賽 門票4分鐘秒殺

「少俠」田壘上周宣布本賽季結束退役，4月4日成為球員生涯引退賽，今天賽事門票短短4分鐘就全部完售，一樓特區更是1分鐘「秒...

台灣籃球名人堂成立在即 體育署長張少熙樂觀其成

由籃壇人士發起的台灣籃球名人堂協會，即將於本月27日舉行成立大會，今(24日)上午發起人王信良與體育署長張少熙進行會面交流，張少熙表達對協會全力支持之意並樂觀其成，期待協會成立能為台灣籃壇歷史、文化、

UBA／延續奪冠訓練模式 政大雄鷹補強

2天前在台北小巨蛋迎接隊史第一座UBA公開男一級金盃，政治大學「雄鷹」籃球隊已經準備迎接新賽季，教頭陳子威表示，計畫延續...

PLG／本季最後主場周 攻城獅拚季後賽門票

PLG季賽邁入尾聲，新竹街口攻城獅本周末迎接本季最後一次主場周，接連面對台新夢想家隊和桃園領航猿隊，也攸關季後賽門票，球...

【政大UBA奪冠／中】讓雄鷹提前起飛 專訪姜豐年：我帶頭撕下「打球的人不讀書」標籤

政大雄鷹能在成軍不到5年奪下UBA（大專籃球聯賽）冠軍，寫下文山傳奇，這是創立之初，沒有人想到的事，當時多人都覺得當時一手支持球隊的新浪網創辦人姜豐年真是瘋了。「5年前，大家『酸』政大雄鷹隊可能5年後就沒有了，姜豐年可能不會再支持。」姜豐年今（23日）天接受本報獨家專訪時說，這些人都錯估了他的瘋狂程度，「我很幸運，在對的時間，找到對的團隊，完成了事後看起來對的決定」。...

SBL／二度獲單周MVP 李愷諺與家人共享

SBL上周賽事移師桃園，裕隆隊兩場賽事都取得勝利，後衛李愷諺也獲選為第11周最佳球員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。