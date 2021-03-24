PLG／「少俠」田壘引退賽 門票4分鐘秒殺

「少俠」田壘上周宣布本賽季結束退役，4月4日成為球員生涯引退賽，今天賽事門票短短4分鐘就全部完售，一樓特區更是1分鐘「秒殺」，屆時將有6000位球迷齊聚彰化體育館共同見證少俠傳奇最終章。

台新夢想家4月3、4日例行賽最後一周主場賽事將回到彰化縣立體育館舉行，夢想家當周將推出「少俠傳奇最終章」主題紀念活動，3日場內將舉行田壘大旗揭旗儀式，4日則會邀請田壘的家人、教練及老戰友等人至現場，共同參與賽後的退役儀式。

除場內活動之外，球團特別製作「精神堡壘」田壘姓名裝置藝術放置於場外供球迷朋友拍照，也將於環廊規劃「少俠傳奇篇章」紀念區，與球迷共同回味其20年球員生涯的光榮時刻，並會設置「少俠時刻相印機」，球迷可上傳照片至機台，直接列印田壘專屬邊框之照片留念。

夢想家將推出一系列田壘周邊商品如紀念TEE、老帽，商品近期將會開放網路商城預購，現場於4月3日開始販售；兩日入場球迷可特別獲得壘迷認證掛卡、限定紀念面紙等進場贈品，掛卡兩日款式不同，可供球迷蒐集留念。

夢想家表示，3日將發送田壘主視覺海報，4日則有「夢想不滅」少俠TEE一件及毛巾一條；球團也鼓勵球迷3日當天穿著田壘過往紀念球衣及商品，4日則可一同穿上本次退休戰紀念TEE，與田壘一同並肩參與球場上的最終章。