台灣籃球名人堂成立在即 體育署長張少熙樂觀其成

由籃壇人士發起的台灣籃球名人堂協會，即將於本月27日舉行成立大會，今(24日)上午發起人王信良與體育署長張少熙進行會面交流，張少熙表達對協會全力支持之意並樂觀其成，期待協會成立能為台灣籃壇歷史、文化、傳承貢獻心力，雙方相談甚歡，並允諾符合法規規範給予經費補助。

台灣籃球名人堂協會經過半年多的籌備工作，27日上午10時將在體育署大樓3樓舉行成立大會，協會以建立台灣籃球歷史並發揚台灣籃球文化為宗旨，未來將推動建立台灣籃球歷史、醞釀台灣籃球文化及倫理，並達永續傳承、蒐集並策展籃球文物、引進國際籃球觀念、技術與訓練器材，內化為在地所需、與全國籃球協會及各籃球組織成為合作伙伴共襄盛舉、成立籃球學校、成立台灣籃球名人堂等工作為目標。

體育署長張少熙今日與台灣籃球名人堂發起人王信良進行會面，雙方進行意見交流，張少熙表示，體育署一直都在進行相關台灣體育歷史文化的數位典藏的工作，為台灣保存體育界保存重要文物、影像及圖片，這是一項對台灣深具意義的工作。

發起人王信良則針對台灣籃球名人堂想法及理念，對署長進行闡述，提及台灣籃壇現今所保存的文物、資料都過於片段，未能進行整合與延續的工作，台灣籃球名人堂就是希望做這些事，為台灣保留珍貴的籃球歷史文化。張少熙建議，協會可發起「籃球希望工程」，號召年輕人來整理這些文物資料，將來能夠有系統展示出來。

張署長最後表達支持台灣名人堂協會之意，並指示綜合規劃組全力配合，在符合法令規定下，給予經費補助。