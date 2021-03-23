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UBA／延續奪冠訓練模式 政大雄鷹補強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
今年UBA公開男一級MVP張鎮衙。記者曾思儒／攝影
今年UBA公開男一級MVP張鎮衙。記者曾思儒／攝影

2天前在台北小巨蛋迎接隊史第一座UBA公開男一級金盃，政治大學「雄鷹」籃球隊已經準備迎接新賽季，教頭陳子威表示，計畫延續去年的暑假移訓方式，以嘉義為暑訓基地。

政大男籃106學年在校友姜豐年號召下重新組軍，第一年打下二級季軍，107學年起開始挑戰公開一級，近兩年分別收進林勵、林彥廷和游艾喆3位HBL男甲MVP，今年如願打進小巨蛋，且連退衛冕軍健行科大和世新大學，完成冠軍夢。

今天政大和世新大學男、女籃，及台師大女籃受邀參加電影特映會，陳子威也難得以放鬆狀態領軍；他提到，球隊獨招已結束，包括今年HBL冠軍隊泰山高中、季軍光復高中、能仁家商和松山高中等，都有球員來報考，4月1日就會公布榜單。

陳子威提到，今年首屆球員將畢業，拿下MVP的張鎮衙這屆球員將升上大四，且人數多達6人，明年畢業球隊可能進入一小段「空窗期」，今年收進的新生角色吃重，可能大二就要扛起許多責任。

政大今年只開4個名額，陳子威笑說球隊「每個位置都缺」，期待能補進合適人選，暑假再到嘉義移訓、參加王輝盃等，為110學年全力備戰。

政大雄鷹男籃受邀參加電影試映會。記者曾思儒／攝影
政大雄鷹男籃受邀參加電影試映會。記者曾思儒／攝影

陳子威 HBL 張鎮衙

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